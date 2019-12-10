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Объявлен аукцион на реконструкцию дороги Новосибирск-Ярково

Цена госконтракта третьего этапа реконструкции — 762,9 млн рублей.
  • 10/12/2019, 12:32
Объявлен аукцион на реконструкцию дороги Новосибирск-Ярково

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск-Ярково. Заказчиком работ является ГКУ НСО ТУАД. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, реконструкция дороги будет осуществляться на участке ПК 130+00 соответствует км 27+601 — ПК 175+00 соответствует км 32+096 существующей автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск-Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области. Это третий Этап реконструкции.

Длина участок дороги третьего этапа — 4,5 километра. Подрядчику предстоит выполнить подготовительные и земляные работы, уложить на участке щебёночно-мастичный асфальтобетон, установить ограждения и выполнить прочие работы по обустройству. Победитель аукциона должен сделать реконструкцию в три этапа. Запуск работ на последнем этапе планируется в 2023 году.

Начальная цена аукциона 762,9 млн рублей. Средства выделены из бюджета Новосибирской области. Итоги аукциона станут известны 17 декабря.

Напомним, реконструкция автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)» на участке Новосибирск-Ярково с обходом с. Ярково в Новосибирском районе Новосибирской области началась в ноябре 2017-го года. По контракту завершение работ предусмотрено 2023 году. Протяженность участка второго этапа строительства составляет — 8,7 км. На дороге будет построено две транспортных развязки в двух уровнях с путепроводами протяженностью 146 м, мостовой переход через р. Верх-Тула длиной 55 м. После завершения реконструкции дорога перейдет в IВ категорию, с расчетной скоростью движения 100 км/час.

Фото: pixabay.com, автор- PIRO4D

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