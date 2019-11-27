Объявлен аукцион на реконструкцию пл. Лыщинского

Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявила аукцион на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Лыщинского. Информация о нем размещена на сайте Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 733,2 млн рублей. Источник финансирования: бюджет Новосибирской области на 2020 год, 2021 год.

Согласно документации. Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию по объекту и выполнить строительно- монтажные работы, в том числе с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади, и строительством пешеходного моста через ул. Немировича-Данченко, пр. Карла Маркса, ул. Блюхера с установкой подъёмных платформ с вертикальным перемещением.

Работы должны быть завершены в 2020 году с 15.01.2020 года по 16.12.2020 года. В 2021 году с 15.01.2021 года по 01.12.2021 года.

Итоги аукциона будут подведены 4 декабря 2019 года.

Напомним, что впервые аукцион на реконструкцию площади Лыщинского объявили в сентябре. Он был признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки.

Фото с сайта мэрии города Новосибирска, автор- Павел Комаров