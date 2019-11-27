В Новосибирске наблюдается высокая конкуренция за вакансии

Эксперты сервиса по поиску работы и персонала HeadHunter составили рейтинг регионов с самой высокой и низкой конкуренцией среди соискателей. Оказалось, что больше всего соискателей в России, более девяти человек, претендуют на место в Москве, Краснодаре и Махачкале. Чуть меньше кандидатов, восемь, конкурируют в Санкт-Петербурге, Тюмени, Самаре и Астрахани. Замыкают тройку лидеров с семью соискателями на место шесть городов: Уфа, Оренбург, Ростов-на-Дону, Казань, Омск и Тольятти.

— Уровень конкуренции, комфортный для соискателей на рынке труда – это не более четырех на место. Дело в том, что подавляющее число кандидатов, не менее 80%, создают и активируют резюме, работая на данный момент, и далеко не каждый решится на перемены, особенно, если не найдет предложения лучше, чем у него сейчас. Но из крупных городов очень немного таких, где конкурс не более 4 кандидатов, из тридцати семи их набралось всего шесть. Два из них из Сибири – Кемерово и Новокузнецк, —комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. – Если посмотреть на сибирские города, то самая острая ситуация среди соискателей в Омске, Новосибирске и Томске. В Иркутске, Красноярске и Барнауле конкуренция на конец года составляет пять кандидатов.