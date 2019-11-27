Мэрия выставила на продажу очередные объекты в зданиях культурного наследия

18 декабря 2019 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска объявляет продажу объектов недвижимости посредством публичного предложения в электронной форме, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Так, на продажу выставлено нежилое помещение в подвале по ул. Красина, 62. Площадь помещения – 66,4 кв. м. Отмечается, отсутствие арендных отношений.

Начальная цена с НДС – 1 227 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 613 500 рублей.

Второе нежилое помещение расположено в подвале по ул. Аэропорт, 56. Помещение также свободно от арендных отношений. Его площадь – 711,9 кв. м.

Начальная цена с НДС – 4 763 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 2 381 500 рублей.

Кроме того, на продажу выставлено нежилое помещение в подвале по ул. Дуси Ковальчук, 61. Площадь помещения – 120 кв. м. Арендных отношений нет.

Начальная цена с НДС – 1 714 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 857 000 рублей.

Еще один лот — нежилое помещение в подвале по адресу: ул. Народная, 55. Помещение свободно от арендных отношений. Площадь помещения – 196,7 кв. м.

Начальная цена с НДС – 3 201 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 1 600 500 рублей.

Еще одно помещение, выставленное на продажу расположено по адресу ул. Рассветная, 10. Помещение свободно от арендных отношений. Площадь помещения – 56,5 кв. м.

Начальная цена с НДС – 1 098 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 549 000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Schwarzenarzisse