Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Мэрия выставила на продажу очередные объекты в зданиях культурного наследия

Аукцион состоится 18 декабря.
  • 27/11/2019, 15:34
isolated

18 декабря 2019 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска объявляет продажу объектов недвижимости посредством публичного предложения в электронной форме, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Так, на продажу выставлено нежилое помещение в подвале по ул. Красина, 62. Площадь помещения – 66,4 кв. м. Отмечается, отсутствие арендных отношений.

Начальная цена с НДС – 1 227 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 613 500 рублей.

Второе нежилое помещение расположено в подвале по ул. Аэропорт, 56. Помещение также свободно от арендных отношений. Его площадь – 711,9 кв. м.

Начальная цена с НДС – 4 763 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 2 381 500 рублей.

Кроме того, на продажу выставлено нежилое помещение в подвале по ул. Дуси Ковальчук, 61. Площадь помещения – 120 кв. м. Арендных отношений нет.

Начальная цена с НДС – 1 714 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 857 000 рублей.

Еще один лот — нежилое помещение в подвале по адресу: ул. Народная, 55. Помещение свободно от арендных отношений. Площадь помещения – 196,7 кв. м.

Начальная цена с НДС – 3 201 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 1 600 500 рублей.

Еще одно помещение, выставленное на продажу расположено по адресу ул. Рассветная, 10. Помещение свободно от арендных отношений. Площадь помещения – 56,5 кв. м.

Начальная цена с НДС – 1 098 000 рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение (цена отсечения), с НДС – 549 000 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Schwarzenarzisse

Популярное с сайта

Новый вклад в тему Сити

27/11/2019, 11:43
ГК «Дом-Строй» приступила к строительству комплекса, олицетворяющего созревание городского Сити, — нового центра Новосибирска.

Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

27/11/2019, 11:37
Компании представили свой научно-технический потенциал и управлению технологическими процессами на горнодобывающем предприятии.
С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

27/11/2019, 11:34
Кроме того, отменяется норма о начислении 50 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медпоказаниям.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

Коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

27/11/2019, 17:20

Большинство сибиряков увольняется «по-английски»

27/11/2019, 17:11

Сотни ведущих врачей России и мира приедут в Новосибирск

27/11/2019, 17:02

В Новосибирске наблюдается высокая конкуренция за вакансии

27/11/2019, 16:15

Объявлен аукцион на реконструкцию пл. Лыщинского

27/11/2019, 15:50

Новый вклад в тему Сити

27/11/2019, 11:43

Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

27/11/2019, 11:37

С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

27/11/2019, 11:34

150 остановок мэрия предложит в концессию на негостевых маршрутах

27/11/2019, 10:37

Стагнация или стагфляция?

26/11/2019, 18:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска