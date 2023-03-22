Объявлен аукцион на строительство моста в Купинском районе

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на выполнение работ по строительству моста между селами Мальково и Шаитик на автомобильной дороге «11 км а/д «Н-1612» — Шаитик» в Купинском районе Новосибирской области. Заказчиком строительства выступает ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог».

Напомним, существующий мост около села Шаитик находится в неудовлетворительном состоянии. В заключении экспертизы говорится, что «решение о необходимости демонтажа существующего моста и строительства нового сооружения было принято на основании паспорта мостового сооружения от 2016 года и предпроектного обследования». Напомним, что работы по его восстановлению начались после передачи моста на баланс Новосибирской области.

Согласно документации, длина моста составляет 33,7 метра, ширина — 10,68 метров. материал — железобетон. Искусственное сооружение будет построено с автомобильными подходами протяженностью 1 км. Покрытие моста и подходов в границах водоохранной зоны — асфальтобетон. Мост строится под перспективную нагрузку АК 14.

Начальная цена контракта — 150,1 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области.

Работы на объекте разбиты на пять этапов. Срок завершения работ —до 29 августа 2025 года.

Гарантийный срок на мост — не менее 8 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируется направить на строительство, ремонт и реконструкцию девяти мостов почти 700 млн рублей.