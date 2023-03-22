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Что в итоге вводят в эксплуатацию на ледовой арене?

  • 22/03/2023, 13:38
Автор:
ледовая арена
В отличие от управления капитального строительства и общественников, большинству депутатов горсовета ответ на этот вопрос оказался не интересен.

Предложение депутата горсовета Александра Бурмистрова рассмотреть в ходе сессии, казалось бы, набивший оскомину вопрос готовности ледовой арены, почему-то не получило поддержку большинства коллег (при 18 депутатов проголосовавших «за» столько же воздержались). При этом Бурмистров обратил внимание своих коллег на интересный факт: сроки окончания экспертизы по объекту обозначены только летом текущего года, в то время, как региональные власти уже в конце прошлого года говорили о его фактической готовности. Об этом депутат сообщил со ссылкой на ФАУ «Главгосэксперитиза России» Минстроя РФ.

В настоящее время в отношении проектной документации по объекту учреждением проводится экспертное сопровождение, плановый срок окончания работ 16 июня 2023 года, говорится в ответе Госэкспертизы новосибирскому общественнику Евгению Митрофанову, который Митрофанов разместил на своей странице в соцсети.

Как сообщает депутат со ссылкой на другую строительную документацию, в частности, даже на первом этапе строительства объекта, в него не вошли полы в коридоре, потолок на пятом этаже.

Если экспертизы нет, то что будет введено в эксплуатацию? Что ввели на первом этапе строительства, если нет потолков, полов?, задался вопросом Бурмистров.

Напомним, что готовность ЛДС неоднократно становилась поводом для спора депутатов и чиновников регионального уровня. В конце ноября прошлого года депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин затребовал у представителей региогнального правительства экскурсию на объект для себя и коллег. В своём выступлении в Заксобрании Илюхин ссылался на данные официальных сайтов подразделений правительства и сообщения в телеграмм-каналах: первые говорили о фактической готовности арены, в то время как вторые выкладывали фото объекта со значительными недоделками. Организованная впоследствии экскурсия вопрос не прояснила, каждый из её участников сделал собственные выводы.

Анонсированный на февраль текущего года пробный матч с участием команд силовых ведомств так и не состоялся.

Ещё один резонансный момент связаный с объектом использование некачественных стройматериалов при строительстве дороги к арене. По данному факту уже возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении руководителя организации-заказчика директора муниципального предприятия «МетроМир» Александра Мысика. Областные и городские чиновники в свою очередь заявляли о том, что дорога будет продолжать эксплуатироваться.

 

Ранее редакция сообщала, как обстоит дело со сроками строительства другого масштабного проекта станции метро «Спортивная».

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : ледовая арена ввод в эксплуатацию ЛДС


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