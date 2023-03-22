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В Новосибирской области за пять лет обновлено 538 единиц пассажирского транспорта

  • 22/03/2023, 13:06
власть
В том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев для города Новосибирска.

В регионе продолжается масштабная работа по развитию транспортной системы.

За последние пять лет правительством Новосибирской области обновлено 538 единиц пассажирского транспорта, в том числе 205 автобусов, 129 троллейбусов и 25 трамваев для города Новосибирска. Это позволило увеличить долю пассажиропотока, приходящегося на муниципальные автобусы и троллейбусы Новосибирска, с 32% в 2018 году, до 45% по итогам 2022 года.

В настоящее время в Новосибирской области проводится работа по переходу на контрактную систему в сфере закупок для выполнения работ по организации пассажирских перевозок. Эта мера способствует развитию конкуренции и повышению качества предоставляемых транспортных услуг населению, внедрению системы учета оплаты проезда.

— Мы в вместе с муниципалитетами продолжим укреплять наших муниципальных перевозчиков, помогать им в обновлении подвижного состава, развитии маршрутной сети. Стараясь действовать аккуратно, не ущемляя интересы наших предпринимателей. При этом к реформе перехода на контрактную систему нужно относиться не как к болезненной вещи. Понятно, что все новое вызывает беспокойство, и мы не будем этот процесс форсировать, будем действовать выверено и поэтапно, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Активно развивается сфера железнодорожного транспорта. С 2018 года введены в эксплуатацию 6 новых комфортабельных электропоездов. В рамках реализации проекта «Городская железная дорога», в 2021 году начала функционировать остановочная платформа «Пригородный простор», организовано движение 10 электропоездов по маршруту «о. п. Пригородный простор – Новосибирск-Восточный». Если в 2021 году по маршруту перевезено 105 тыс пассажиров, то за 2022 год – уже 441,6 тыс. С 2021 по 2022 год общий пассажиропоток пригородных поездов проекта «Городская железная дорога» увеличился с 300 до 2100 пассажиров в сутки.

По результатам проведенной минтрансом Новосибирской области совместной с АО «Экспресс-пригородом» работы, в январе 2023 года состоялся запуск прямого пригородного поезда «Новосибирск-Главный – Татарская». На маршруте эксплуатируются современные комфортабельные электропоезда серии ЭП-2Д. За два месяца 2023 года электропоездом воспользовались более 100 тысяч человек. Кроме того, у жителей западных районов области с 1 января появилась возможность добраться до Новосибирска на двух ежедневных согласованных электропоездах «Татарская – Барабинск» и «Барабинск – Новосибирск-Главный».

Фото с сайта Правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт власть Андрей Травников


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