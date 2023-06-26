Объявлен конкурс на должность руководителя фонда модернизации ЖКХ

Конкурс на замещение должности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области» был объявлен сегодня. Документы от претендентов принимаются с 29 июня по 28 июля 2023 года.

Руководителем регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах может стать только гражданин РФ, у которого есть высшее образование и квалификация по таким специальностям, как «строительство» или «юриспруденция», или «экономика». Также необходим опыт работы в сфере строительства или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе на руководящей должности не менее 3 лет. В числе необходимых требований – знание законов и нормативных актов, опыт публичных выступлений и умение не допускать личностные конфликты.

Ранее должность руководителя фонда модернизации ЖКХ занимал бывший министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким. Причиной увольнения с должности главы регионального оператора капремонта стало истечение срока полномочий. Формально Ким может претендовать на эту должность вновь, рассказали Infopro54 в минЖКХ.

Редакция рассказывала, что Евгений Ким уволился из правительства Новосибирской области в конце марта 2018 года по собственному желанию. Причины отставки в администрации не комментировали. В статусе министра Ким курировал реализацию в регионе одного из резонансных проектов: строительство.