Вице-мэр Анна Терешкова рассказала о том, будет ли усилена охрана Фестиваля цветов на улице Ленина

Усиливать охрану Фестиваля цветов не планируется. Об этом вице-мэр Анна Терешкова рассказала в беседе с корреспондентов Infopro54.

— К каждому человеку не приставишь охрану. Сейчас охраняют фестиваль 2 человека. Но мне кажется ответственность в первую очередь лежит на людях. Я рассчитываю на то, что люди сами должны делать замечания, — отметила Терешкова.

По ее словам, количество охраны не повысит уровень культуры людей.

Ранее появилась информация о том, что один из тюков соломы, выставленных на фестивале в виде экспозиции, был полностью размотан и солома разбросана по площадке. Также некоторые люди начали забирать с собой цветы с фестиваля. Об этом сообщила группа Афиша Новосибирск в ВКонтакте.

Напомним, что основатель винного ресторана «Библиотека» Наталья Ильина ранее также жаловалась на воровство цветов с летней веранды, а также вандализм. Она рассказала, что лично была свидетелем такого прецедента: на ее глазах прохожие вырвали из горшка петунию, бросили ее и пошли дальше.

Ранее редакция сообщала о том, что фестиваль цветов вызвал ажиотаж у гостей и жителей в Новосибирске.