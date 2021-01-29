Телефонная сеть «Ростелекома» в Новосибирске становится полностью цифровой

С февраля 2020 года все 105 телефонных станций регионального центра станут цифровыми.

АТС-261 аналогового типа проработала 30 лет: она была запущена в эксплуатацию в 1991 году. Абонентская емкость станции составляет 10 тысяч номеров, территория покрытия — от улицы Есенина до Гусинобродского шоссе. Оборудование АТС до модернизации занимало в здании полный этаж площадью в 380 квадратных метров, его круглосуточно обслуживал технический персонал в составе 14 человек.

— Цифровизация собственной телекоммуникационной сети — это необходимое условие для улучшения качества и скорости телефонного соединения. Кроме того, при переходе на новые технологии сокращаются затраты на обслуживание АТС, снижается потребление электроэнергии, уменьшаются используемые помещения. Например, коммутационное оборудование новой станции занимает всего один квадратный метр. Причем обслуживать это оборудование можно удаленно, привлекать специалистов потребуется только в некоторых случаях, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Работы по модернизации телефонной сети «Ростелеком» продолжает и в области. Так, в 2020 году на цифровой формат перешли 62 аналоговые станции в разных районах региона, благодаря чему у жителей сел и деревень улучшилось качество телефонной связи, выросла точность соединения и появилась возможность использовать дополнительные сервисы.

Сейчас уровень проникновения цифровых АТС в Новосибирской области составляет 81%. Ожидается, что к концу этого года модернизация завершится, после чего оставшиеся 115 аналоговых станций перейдут на новый режим работы.