Объявлен тендер на строительство межплощадочных дорог ПЛП

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило аукцион на строительство второго этапа объекта «Межплощадочные дороги Промышленно-логистического парка Новосибирской области. 4 очередь строительства». Информация о тендере размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, участок расположен в районе ст. Чик на территории земельного участка Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Все земельные участки в описанных границах принадлежат АО «УК «ПЛП» на праве аренды или на правах собственности.

Подрядчик должен выполнить работы до 10 октября 2019 года.

Цена контракта 14,1 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета и собственные средства АО «УК «Промышленно-логистический парк».

Аукцион состоится 29 августа 2019 года.

Фото: пресс-служба ПЛП