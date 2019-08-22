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Институты СО РАН обновят научное оборудование почти на миллиард рублей

Средства выделены в рамках нацпроекта.
  • 22/08/2019, 13:04
Институты СО РАН обновят научное оборудование почти на миллиард рублей

В Министерстве науки и высшего образования РФ состоялось заседание комиссии по подведению итогов отбора заявок на обновление приборной базы ведущих организаций академического сектора науки, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что из 15 институтов Новосибирского научного центра, подавшего собственные заявки, гранты получили 14. Самый большой грант – 178 миллионов рублей – выделен Институту ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН. Гранты по 100 миллионов рублей и более – Институту физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Институту химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институту «Международный томографический центр» СО РАН.

В правительстве Новосибирской области подчеркнули, что развитие научной инфраструктуры Новосибирского научного центра – важная часть проекта «Академгородок 2.0». В частности, в его рамках предполагается создание ряда уникальных установок класса «мегасайенс» в области нейтронных и синхротронных исследований, в том числе – ЦКП Сибирский Кольцевой Источник Фотонов («СКИФ»), а также ЦКП Центр Генетических Технологий.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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