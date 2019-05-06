Объявлены очередные аукционы по Ледовой арене в Новосибирске

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместил сообщение о трех электронных аукционах на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска. Наружные сети водоснабжения и канализации. Проводные средства связи. Электроснабжение. Тепловые сети.

Начальная стоимость контрактов — 279,7 млн рублей. Аукционы пройдут 23 мая на площадке РТС-тендер. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области и бюджет города Новосибирска на 2019 год.

Так, в рамках технического задания первого контракта подрядчик должен выполнить работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по выносу из зоны реконструкции сетей водопровода и канализации.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2019 года. Стоимость контракта 151,7 млн рублей.

Второй контракт включает в себя выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по выносу из зоны реконструкции сетей подземных инженерных коммуникаций. Проводные средства связи. Электроснабжение.

Начальная цена контракта 72 млн рублей. Работы должны быть завершены также до 15 ноября 2019 года.

В документации по третьему контракту прописано выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой трассы (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска».

Начальная цена контракта 56 млн рублей. Работы должны быть завершены до 31 октября 2019 года.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционах — 16 мая 2019 года.

Напомним, многофункциональная ледовая арена строится в Новосибирске в преддверии проведения в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. По завершении чемпионата новый ледовый дворец станет базой для развития массового спорта в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области