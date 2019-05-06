 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Объявлены очередные аукционы по Ледовой арене в Новосибирске

Общая сумма контрактов 279,7 млн рублей.
  • 06/05/2019, 12:50
Объявлены очередные аукционы по Ледовой арене в Новосибирске

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместил сообщение о трех электронных аукционах на выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска. Наружные сети водоснабжения и канализации. Проводные средства связи. Электроснабжение. Тепловые сети.

Начальная стоимость контрактов — 279,7 млн рублей. Аукционы пройдут 23 мая на площадке РТС-тендер. Источник финансирования — бюджет Новосибирской области и бюджет города Новосибирска на 2019 год.

Так, в рамках технического задания первого контракта подрядчик должен выполнить работы по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по выносу из зоны реконструкции сетей водопровода и канализации.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2019 года. Стоимость контракта 151,7 млн рублей.

Второй контракт включает в себя выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по выносу из зоны реконструкции сетей подземных инженерных коммуникаций. Проводные средства связи. Электроснабжение.

Начальная цена контракта 72 млн рублей. Работы должны быть завершены также до 15 ноября 2019 года.

В документации по третьему контракту прописано выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции тепловой трассы (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска».

Начальная цена контракта 56 млн рублей. Работы должны быть завершены до 31 октября 2019 года.

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционах — 16 мая 2019 года.

Напомним, многофункциональная ледовая арена строится в Новосибирске в преддверии проведения в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в 2023 году. По завершении чемпионата новый ледовый дворец станет базой для развития массового спорта в регионе.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

06/05/2019, 16:01
На экспорт ушло 358 тыс. тонн.
Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

06/05/2019, 15:56
Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально.
В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

06/05/2019, 14:19
Стоимость контракта — 63 млн рублей.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

За квартал недоимка по платежам в бюджет увеличилась на 800 млн рублей

06/05/2019, 18:40

В бюджет области в первом квартале поступило почти 34 млрд рублей

06/05/2019, 18:20

Новосибирская область погасила все кредиты банкам

06/05/2019, 18:16

Один из крупнейших налогоплательщиков области перечислил в бюджет 950 млн рублей

06/05/2019, 18:12

Новосибирский инженер завоевал серебро на чемпионате мира по гонкам на инвалидных колясках-вездеходах

06/05/2019, 17:07

Более полутора тысяч вагонов зерна вывезено за пределы области

06/05/2019, 16:01

Чиновники в районах к пожарной безопасности подходят формально

06/05/2019, 15:56

В Новосибирской области ищут организатора Технопрома

06/05/2019, 14:19

В течение трех лет новосибирские фермеры получат 130 млн рублей

06/05/2019, 14:07

Собственные доходы бюджета области выросли на 117%

06/05/2019, 13:21

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска