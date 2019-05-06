Собственные доходы бюджета области выросли на 117%

— Согласно оперативным итогам исполнения бюджета за 4 месяца, по доходам бюджет исполнен на 33% к годовому плану — 50,6 млрд руб. Из них собственные доходы бюджета составили 44 млрд (34,5% к годовом плану), — сообщил на оперативном совещании министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он подчеркнул, что годовая динамика по собственным доходам бюджета по итогам четырех месяцев 2019 составляет 117%. «Флагманом» поступления доходов стал налог на прибыль и НДФЛ.

— Что касается расходов, то они профинансированы к плану на 26,5% (43 млрд руб). В основном, за счет собственных средств — 40,2 млрд. За счет целевых средств федерального бюджета расходы профинансированы на 2,8 млрд руб, — добавил министр. — Задержек по финансированию нет. Заявки на май составляют 12.5 млрд руб. Они полностью обеспечены плановыми ресурсами.

Комментируя итоги исполнения бюджета Голубенко заявил, что они достаточно позитивны. Он также отметил, что на прошлой неделе, из-за того, что область планомерно сокращает госдолг, национальное Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило Новосибирской области кредитный рейтинг до уровня «АА-(RU)». Прогноз по рейтингам «Стабильный».

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