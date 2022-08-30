Обязательная маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года

Режим работы специалистов рекламного бизнеса сильно изменится в ближайшее время. С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О рекламе». Поправки существенно изменят процесс размещения рекламы в сети Интернет. Придерживаться новых норм придется уже совсем скоро, в связи с этим постараемся разобраться, насколько усложнится жизнь рекламщиков и в чем суть новых требований.

Что такое маркировка рекламы

С 1 сентября 2022 года реклама, размещаемая в сети Интернет, подлежит обязательной маркировке. Это касается не только сайтов, но и социальных сетей, мессенджеров, а также блогов. Однако, есть исключения из правил. Требования маркировки не касаются рассылок и уведомлений клиентам, которые дали свое согласие на обработку персональных данных. В соответствии с требованиями законодательства, если таковое согласие между компанией и пользователем достигнуто, маркировать рекламу не придется. Не коснутся указанные требования также информации, оглашаемой в рекламных целях в радиопрограммах (радиопередачах) и телепрограммах (телепередачах)

Помимо обязательной метки о том, что данная информация является рекламой, ролик или баннер должны содержать в обязательном порядке информацию о рекламодателе или ссылку на сайт, который содержит такую информацию.

Изменения в закон о рекламе внесены с целью решения сразу нескольких задач:

Обеспечение контроля за размещаемой рекламой со стороны Роскомнадзора, ФАС и ФНС;

Контроль рекламодателя за расходованием денежных средств, предназначенных на расширение аудитории;

Борьба с размещением недостоверной информации;

Борьба с мошенничеством.

Поправки касаются всех субъектов рекламного бизнеса: рекламодателей (заказчик рекламы или изготовитель товара), рекламораспространителей (компания, которая занимается размещением рекламы с любой форме и любым способом), а также операторов рекламной системы (компания, обеспечивающее функционирование активности в сети Интернет).

Процесса маркировки рекламы могут избежать лишь те рекламодатели, которые обладают исключительным правом на объекты рекламирования или являются их изготовителями. При этом процесс уведомления контролирующих органов все равно будет производиться, но рекламораспространителями или операторами рекламной системы по согласованию в договоре с рекламодателем.

Когда и как будет работать маркировка рекламы

Следствием работы новых требований законодательства будет аккумулирование всех сведений о рекламе в Едином реестре Интернет рекламы (ЕРИР). Роскомнадзор будет принимать информацию от всех субъектов рекламного бизнеса, размещать ее в ЕРИР и хранить не менее 5 лет. Доступ к такой информации не будет открыт физическим лицам, воспользоваться сервисом можно лишь контролирующим органам – ФАС, ФНС и другим по соответствующему запросу.

Каждой рекламе перед ее размещением будет присваиваться уникальный токен, который можно получить самостоятельно с помощью сервиса ЕСИА или через оператора рекламных данных. Роскомнадзор взамен на токен требует предоставление подробной информации о рекламе, включая описания объекта, заказчика и всех контрагентов, ИНН, ОГРН, адреса компаний, ID рекламных материалов и так далее. Законом не предусмотрена конкретная форма подачи информации, разъяснений государственных органов по данному вопросу также нет.

Помимо уведомления о намерении разместить рекламу, в государственные органы необходимо будет предоставлять рекламные ролики и баннера, планируемые к размещению. Роскомнадзором будет контролироваться наличие информации о рекламодателе или ссылки на сайт, который ее содержит.

Таким образом, Роскомнадзором будут полностью контролироваться все рекламные кампании сети Интернет.

Кто и как должен отчитываться

Процесс размещения рекламных кампаний в сети Интернет будет выглядеть следующим образом:

Рекламодатель (компания, обладающая исключительными правами на товар или услуги или являющаяся производителем) формирует заказ. В рамках взаимодействия с рекламным агентством рекламодатель предоставляет информацию о компании и о планируемой деятельности по привлечению клиентов; Рекламное агентство обрабатывает полученную информацию, а затем передает сведения о креативе и настройках в рекламную систему, а также оператору рекламных данных о бюджете кампании и рекламодателе; Рекламная система взаимодействует с ОРД (оператором рекламных данных), который взамен на полный отчет о рекламной кампании передает с разрешения Роскомнадзора уникальный токен, использовать который допускается лишь в рамках данного проекта. В период действия токена рекламная система обладает правом публикации рекламы в рунете с соответствующей маркировкой; ОРД систематизирует полученные сведения и передает в Роскомнадзор для последующего размещения и хранения в ЕРИР.

Стоит отметить, что предусмотрен прямой процесс подачи данных в ЕРИР через сервис ЕСИА. Для выполнения обязанностей, которые возлагаются новым законом, рекламодателю необходимо будет выполнить такие действия:

Зарегистрироваться в Роскомнадзоре и получить доступ в ЕСИА; Выбрать ОРД; Своевременно подавать информацию ОРД.

Определенной формы предоставления сведений о рекламе в настоящее время не существует. С введением в действие новых норм данная проблема будет разрешена.

Законодателем строго регламентирован порядок подачи информации о размещаемой рекламе в сети Интернет. Согласно новым требованиям рекламные системы обязаны уведомлять ОРД о размещении активности в Интернет в течение 30 дней.

Какие операторы (ОРД) планируются

Законодателем не определен исчерпывающий перечень компаний, которые будут выступать в роли ОРД. Указанный статус присваивается после прохождения определенной процедуры и утверждения Роскомнадзором. В настоящее время планируется работа 7 компаний в роли ОРД, в их числе:

Медиаскаут (МТС);

ОЗОН-ОРД;

ОРД-А;

ОРД-Лаборатория разработки (СБЕР);

Первый ОРД (Вымпелком);

ЯНДЕКС;

VK.

Деятельность перечисленных компаний будет носить коммерческий характер. Процедура передачи данных в ЕРИР будет платной, поскольку законодателем не запрещено ОРД назначать комиссию за совершаемые действия по согласованию рекламы и размещению в ЕРИР.

Штрафы

Соблюдение строгого регламента размещения рекламы в сети Интернет будет контролироваться Роскомнадзором, ФАС и ФНС. Пренебрежение установленных правил повлечет за собой ответственность. Однако, на данном этапе нормы, касающиеся ответственности за отсутствие маркировки рекламы в КоАП РФ не существует, поправки законодателем не приняты.

В процессе работы новых норм будет определен круг лиц, выполняющих функции ОРД, а затем строго определен процесс передачи данных. Только после утверждения четкой структуры субъектов этих отношения законодателем будет поставлен вопрос о внесении изменений в административное законодательство и предусмотрен порядок привлечения к ответственности физических и юридических лиц.

С 1 сентября 2022 года необходимо следовать новым нормам, однако ответственность за их нарушения будет предусмотрена не ранее, чем в марте 2023 года. Информации о санкциях и размере штрафа за данный вид правонарушений пока нет.

Яндекс, будучи одним из планируемых операторов рекламных данных, предложил собственный инструментарий для работы с маркировкой рекламы и передачи отчетности. По этому поводу компания провела несколько вебинаров, один из которых мы представляем ниже.