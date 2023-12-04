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Олеся Сизых: Ответственность за нарушения маркировки рекламы персональная

  • 04/12/2023, 16:39
Автор:
Олеся Сизых, член президиума Ассоциации представителей электронной торговли Сибири
Эксперт Ассоциации электронной торговли Сибири поделилась опытом, как не нарушать Закон о рекламе.

Буквально на днях Роскомнадзор выписал первый штраф за отсутствие маркировки рекламы. И это важный повод для еще одного внимательного прочтения внесенных в Закон поправок.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменении в ст. 18.1 «Закона о рекламе», обязывающие предпринимателей маркировать всю интернет-рекламу. А с 1 сентября 2023 года штрафы за отсутствие маркировки, согласно поправкам в закон, достигают 500 тысяч  рублей.

Член президиума Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Олеся Сизых разъяснила для читателей Infopro54 основные моменты маркировки рекламы на практике:

― Разберемся в практическом применении. Для начала важно провести аудит всех площадок в интернете, которые вы ведете как предприниматель. Для этого нужно разобраться, что в вашей деятельности является рекламой и подлежит маркировке, а что можно отнести на хозяйственную деятельность и не маркировать.

ФАС опубликовали разъяснения на своем официальном сайте, в которых четко указали что, по их мнению, считается рекламой, а что нет. Я подготовила выжимки из разъяснений и описала их.
После проведения аудита площадок вам нужно выбрать с каким оператором рекламных данных вы будете работать. Государство аккредитовало таких семь. Вы можете выбрать одного оператора, но можете сотрудничать и со всеми сразу, закон не накладывает ограничений на это.

После прохождения регистрации в кабинете ОРД вы сможете получать те самые токены маркировки рекламы. И там же сдавать отчетность — указывать статистические данные по рекламной интеграции и суммы актов в том случае, если рекламная интеграция была со сторонним контрагентом. Срок сдачи отчетности — до 30 числа месяца, следующего за отчетным.

Все данные, которые вы направляете в ОРД, передаются в ЕРИР — Единый реестр интернет-рекламы. Каждый предприниматель может зарегистрировать свой личный кабинет в ЕРИР путем привязки его к кабинету организации на Госуслугах. В кабинете ЕРИР предприниматель может видеть все отчетные данные по своим рекламным интеграциям.

― Какую все-таки информацию мы должны считать рекламной?

― Согласно «Закону о рекламе», есть два признака рекламы:

  1. Информация, направленная на неопределенный круг лиц.
  2. Информация, направленная на привлечение внимания к товару/услуге, продвижение на рынке, формирование и поддержке интереса.

Поэтому вся информация, опубликованная в интернет-каналах, подлежит разграничению: реклама или хозяйственная деятельность компании.

Сайт организации

  1. Рекламой является любое всплывающее окно, которое появляется при входе на интернет-страницу компании.
  2. Каталог товаров и услуг, выполненный в одном стиле, без выделения какого-либо товара или услуги рекламой не является. Даже если вы в рамках каталога сделаете пометку «акция» на главной странице товара, то рекламой это не будет.
  3. Все карточки товаров, картинки, ведущие на какой-то определенный товар, которые вы опубликуете в формате ярких разных баннеров, являются рекламой.
  4. Информация о ваших партнерах, размещенная в специальном разделе без упоминания качеств того или иного контрагента, рекламой не является. А вот когда вы выделите кого-то из партнеров ярким красочным описанием, прикрепив при этом ссылку на сайт партнера, то такую рекламу важно и нужно маркировать.

Социальные сети

Информация о хозяйственной деятельности, размещенная в социальных сетях, не подлежит маркировке. Это значит, что ситуация здесь схожа с правилами маркировки рекламы на сайте. Пока ваши публикации формируются в едином стиле, они не являются рекламными,

Но если вы выделяете товар ярко, отдельным креативом или ставите его в закреплений пост, то его нужно промаркировать.

Обратите внимание, что если рекламная интеграция у вас встроена в истории, прямые эфиры или стримы, то она тоже подлежит маркировке!

Прямые эфиры маркируются после эфира. А токен добавляется в текстовое описание к эфиру или в сообщение, следующее за эфиром (это касается «кружочков» в «Телеграм»).

Маркетплейсы

  1. Любой маркетплейс составлен в формате каталога, то есть это такая же витрина, как и в обычном магазине. А карточка товара на электронной витрине — это обычный выставочный образец в стационарном магазине. Поэтому такие карточки маркировке не подлежат. Это не реклама.
  2. Если ваш товар принимает участие в акции, а маркетплейс добавляет в карточку надписи «скидка», «распродажа», «хит», то это не реклама. Такие надписи маркетплейс может добавить любому товару любого магазина маркетплейса. Это считается информированием, а не рекламой.
  3. Если вы поднимаете ваш товар в поисковой выдаче, то это не реклама. Маркировать такой способ продвижения товара не нужно.
  4. Если вы размещаете баннерную рекламу, то это реклама. И она подлежит маркировке. И кто маркирует рекламу и сдает отчетность — нужно выяснить в оферте, которую вы подписываете перед стартом продаж своих товаров на маркетплейс.

К примеру, площадка «Озон» сама прошла государственную аккредитацию и имеет техническую возможность маркировать рекламу самостоятельно и сдавать отчетность через свой ОРД и за себя, и за клиента.

То же самое и с площадкой «Яндекс.Маркет». У «Яндекса» тоже есть свой ОРД.

Как работают другие маркетплейсы — через какое ОРД они маркируют рекламу и как сдают отчетность ― нужно выяснить в оферте.

На момент публикации я выяснила только то, что площадки маркируют рекламу и передают данные в ОРД самостоятельно, но не указывают, с какими ОРД они работают.

― Как проверить отчитался ли за вас ваш партнер, как заявил об этом в своей оферте? 

― По окончанию периода зайдите в свой личный кабинет в ЕРИР. Напомню, там должны быть отражены все рекламные интеграции, которые были проведены в предыдущем периоде. К примеру, до 30 ноября все рекламодатели должны были сдать отчет за рекламные интеграции октября. А значит, если вы не увидели в личном кабинете ЕРИР какие-то рекламные интеграции ― это повод задать вопросы своим партнерам и начать беспокоиться. Потому что ответственность за нарушения персональная.

Одним из важных заветов предпринимателя ― следить за изменениями законодательства. Мир меняется и требует корректировок в законодательной базе любого государства. Органы власти следят за изменениями и стараются внедрять новые законы для удержания порядка в бизнесе и в государстве в целом.

Олеся Сизых ― член рабочей группы Ассоциации представителей электронной торговли Сибири, интернет-маркетолог, предприниматель.

Фото предоставлено Олесей Сизых

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : маркировка рекламы Закон О рекламе


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