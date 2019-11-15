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Обязательную маркировку молока и сыра введут с 1 июня 2020 года

Продажа товаров, произведенных до введения обязательной маркировки, возможна до 1 декабря 2020 года.
  • 15/11/2019, 14:31
Обязательную маркировку молока и сыра введут с 1 июня 2020 года

Правительство России определило срок введения обязательной маркировки некоторых видов молочной продукции — 1 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

При этом Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов молочной продукции, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года. Планируется, что это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными.

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по маркировке молочных продуктов. Согласно постановлению Правительства РФ, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Фото: pixabay.com, автор- Pezibear

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