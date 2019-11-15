МТС оснастит «умными» датчиками спецодежду работников опасных производств

Компания МТС выпустила на рынок комплект IoT-датчиков для наблюдения за передвижением работников в производственной, добывающей и строительной сферах, сообщили в пресс-службе компании. Решение представляет собой комплекс датчиков, которые занимаются аналитиков активности работников и «предсказывают» опасные ситуации.

Устройство позволяет создать «цифровую копию» сотрудника и в режиме реального времени наблюдать за его перемещениями и характером деятельности. Это помогает одновременно повышать уровень безопасности и контролировать эффективность труда на производстве — соблюдение рабочего графика на предприятии и фактическое проведение технического обслуживания и ремонта оборудования.

Решение состоит из носимого телеметрического модуля, который может быть встроен в различное оборудование или спецодежду, Bluetooth-маяков, размещенных по периметру помещения, и программного обеспечения. Данные, полученные с датчиков, могут храниться как на собственном сервере, так и в облачной инфраструктуре. Технология не требует дополнительного обучения рабочих: достаточно надеть спецодежду – система активируется автоматически.

При вхождении в опасные зоны датчик отправляет уведомление в центр управления системой, и может предупреждать об опасности самого сотрудника. Оборудование оснащено тревожной кнопкой, а определение местоположения с точностью до трех метров позволяет увеличить скорость эвакуации сотрудников в случае чрезвычайных ситуаций и оказать помощь пострадавшим в течение «золотого часа».

— Новый продукт позволяет решить ряд важных для предприятий задач, касаемых безопасности и эффективности производства. Для Новосибирского региона технология IoT особенно актуальна в авиационной, строительной, нефтехимической, и сельскохозяйственной сферах. В целом мы видим растущую потребность в цифровых решениях для промышленных предприятий: в Новосибирском регионе за год рост инвестиций в интернет вещей составил 30%, а число предприятий, применяющих IoT, увеличилось на четверть, — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В октябре 2018 года МТС первой из операторов запустила сеть NB-IoT в Новосибирской области и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi и NB-IoT.

В пресс-службе компании уточнили, что по данным Росстата в 2018 году 23 597 человек пострадали с утратой трудоспособности. А штраф, взимаемый с предприятия за нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению угрозы жизни или здоровью до 1 000 000 руб. на сотрудника (ФЗ-421 от 20.12.2013).

Кроме того, статистика показывает, что потери от несоблюдения трудовой дисциплины составляют до 40 % рабочего времени.

Фото предоставлено пресс-службой компании