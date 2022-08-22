Объём средств клиентов Сбера в Сибири превысил триллион рублей

К ним относятся денежные средства, размещенные клиентами Сбера на депозитных, расчетных и других счетах и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций.

Среди всех регионов присутствия Сибирского банка лидером по этому показателю является Красноярское головное отделение – объем привлеченных средств на рынке составляет 257 млрд рублей. На территории Новосибирского головного отделения этот показатель составляет 233 млрд рублей.

Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений – «СберВклад» и «СбервкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счет активный возраст» с надбавкой в 10% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: