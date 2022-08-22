Новосибирская область получит более 700 млн рублей на реконструкцию аэропорта «Толмачево»

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение, касательно Новосибирской области, сообщил Александр Жуков.

— Одобрены предложения о выделении дополнительных средств Новосибирской области в связи удорожанием строительных ресурсов. Удалось изыскать дополнительные 708 млн рублей на реконструкцию аэропорта «Толмачево», 84 млн рублей на общежитие Новосибирского государственного технического университета, – рассказал Александр Жуков.

Кроме того, регион получит 27 млн рублей на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 169 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий и 114 млн рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».