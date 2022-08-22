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Зеленые зоны Академгородка вывели жителей в очередной пикет

  • 22/08/2022, 12:55
Автор:
зеленые зоны
В этот раз основной темой акции стало голосование «мертвых душ» при решении судьбы бывшего лагеря «Юный медик».

Жители микрорайона Нижняя Ельцовка в минувшие выходные провели информационный пикет, как сообщается в приглашении на акцию, «против застройки лагеря «Юный медик», против произвола властей при обсуждении проекта планировки Нижней Ельцовки, в которых использовались аккаунты мертвых пенсионеров».

Нас, жителей, фактически исключили как субъект из градостроительной деятельности, как субъект права на благоприятную среду, и наши интересы исключены из управления по целям, рассказывают организаторы акции. В нашем городе нас рассматривают как мизерный фактор. Но мы —  Народ России, единственный источник власти в стране. И мы требуем восстановить наши права!

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Напомним, что активисты микрорайона не первый год добиваются присвоения местным зеленым зонам статуса особо охраняемых природных территорий по аналогии с Заельцовским бором. На июльской сессии горсовета Новосибирска чиновники уверяли депутатов, что зеленые зоны будут сохранены. В то же время история с голосованием «мертвых душ» в пользу застройщика дала повод и депутатам, и общественникам усомниться в этом.

 Около 500 краденых аккаунтов, около 20 «мертвых душ»,  говорил на сессии депутат Виктор Стрельников (КПРФ).  Более того, эти аккаунты дублируются в разных публичных слушаниях. Жители провели собственное расследование, вычислили хостинг, с которого шли накрутки,  никакой реакции. Мэрия эти слушания утвердила, была публикация, что все соответствует закону.

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Стоит отметить, что параллельно событиям в Нижней Ельцовке, в соседнем микрорайоне Щ идет противодействие (не столько с застройщиком, сколько друг с другом) нескольких групп местных общественников в части предполагаемой застройки территории в рамках программы КРТ по расселению старых бараков. Одна группа общественников при поддержке депутата горсовета Светланы Каверзиной застройку поддерживает. Вторая группа под «шефством» депутата Натальи Пинус (оба депутата независимые) выступает против, аргументируя дефицитом необходимой социальной и инженерной инфраструктуры.

 

Ранее редакция сообщала о протестах жителей сельской местности в Новосибирской районе против строительства по соседству с ними мусорного полигона.

 

Фото предоставлено организаторами пикета

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : недвижимость зелёные зоны акция протеста


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