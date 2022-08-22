Зеленые зоны Академгородка вывели жителей в очередной пикет

Жители микрорайона Нижняя Ельцовка в минувшие выходные провели информационный пикет, как сообщается в приглашении на акцию, «против застройки лагеря «Юный медик», против произвола властей при обсуждении проекта планировки Нижней Ельцовки, в которых использовались аккаунты мертвых пенсионеров».
— Нас, жителей, фактически исключили как субъект из градостроительной деятельности, как субъект права на благоприятную среду, и наши интересы исключены из управления по целям, — рассказывают организаторы акции. — В нашем городе нас рассматривают как мизерный фактор. Но мы — Народ России, единственный источник власти в стране. И мы требуем восстановить наши права!
— Около 500 краденых аккаунтов, около 20 «мертвых душ», — говорил на сессии депутат Виктор Стрельников (КПРФ). — Более того, эти аккаунты дублируются в разных публичных слушаниях. Жители провели собственное расследование, вычислили хостинг, с которого шли накрутки, — никакой реакции. Мэрия эти слушания утвердила, была публикация, что все соответствует закону.
Ранее редакция сообщала о протестах жителей сельской местности в Новосибирской районе против строительства по соседству с ними мусорного полигона.
Фото предоставлено организаторами пикета
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