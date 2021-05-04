Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

Строительный рынок регионов Сибирского федерального округа восстанавливается достаточно высокими темпами. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объём выполненных строительных работ в Сибири в первом квартале текущего года увеличился на 14,7% (по России прирост на 0,2%). По этому показателю СФО занимает второе место среди других федеральных округов. Увеличение объёма строительных работ наблюдается в Красноярском крае — на 15,1%, Иркутской области — в 3,3 раза, сообщил Сибирский окружной информационный центр.

На территории Сибири ввод жилья в первом квартале 2021 года увеличился на 13,5% (по России прирост на 15,4%). Показатель вырос в восьми регионах округа, наиболее высокие темпы роста зафиксированы в республиках Алтай и Тыва, сокращение отмечается в Алтайском крае и Омской области. В Новосибирской области, которая является окружным лидером по абсолютным объёмам жилищного строительства, в первом квартале текущего года введено 403,7 тысячи квадратных метров, что на 14,9% больше того же периода прошлого года.

В этом году продолжается заметный рост цен на жилье. По сравнению с концом прошлого года цены на первичном рынке жилья в среднем по Сибирскому федеральному округу увеличились на 6% (по России прирост на 6,9%). Стоимость одного квадратного метра в среднем по округу составила 63,3 тысячи рублей (по России 87,5 тысячи рублей). На вторичном рынке жилья цены выросли на 4,8% (по России прирост на 3,6%). В среднем по округу цены составили 58,9 тысячи рублей за квадратный метр общей площади (по России 67,8 тысячи рублей).