МВД разработает мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

По сообщению ТАСС, сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать граждан о звонках аферистов, разработают к 25 декабря. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей.

— Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года, — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. — Контракт с разработчиком был заключен в конце марта 2021 года. Изначально планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.

Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, призван оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия. Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Создание МВД мобильного приложения «Антимошенник», — важная процедура. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT.

Он также отметил, что фантазия телефонных мошенников «безгранична».

— Они используют любые направления — начиная от здравоохранения, заканчивая любыми видами платежей. Это очень серьёзный мошеннический бизнес. Этому сервису даже тогда, когда он начнёт работу, необходимо будет обновляться постоянно. Телефонные мошенники будут каждый день придумывать, используя современные цифровые технологии, различные мошеннические схемы, — заключил Адальби Шхагошев.

Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.