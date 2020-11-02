Обзор автомобиля Infiniti QX60

Из главных преимуществ автомобиля можно выделить приятный дизайн, надежность, качественную отделку салона и хороший обзор с водительского места. Создатели Инфинити постарались над автомобилем, сделав его действительно качественным. Поэтому владельцы машины ездят на ней с огромным удовольствием.

Где можно приобрести Infiniti QX60?

Компания «Сибирские Моторы» является официальным дилером Инфинити в Новосибирске. Ознакомиться с их предложениями можно на официальном сайте: https://sm-infiniti.ru/. Если вас заинтересует премиальные автомобили, то можно оставить заявку. Менеджер перезвонит в ближайшее время и проконсультирует вас. Также можно лично посетить дилерский центр в Новосибирске, адрес указан на сайте.

Внешний вид Infiniti QX60

Экстерьер автомобиля оформлен в привлекательном, слегка даже молодежном стиле. Об этом говорит оптика со светодиодными «подводками» ходовых огней, большой бампер с противотуманными фарами, которые украшены хромированным С-образным декором. А также хромированная решетка радиатора в форме трапеции с расходящимися углами.

Рельефные колесные арки добавляют мужественности во внешний вид Инфинити Ку Икс 60. Они вмещают в себя колесные диски размером 235/65/R18 или 235/55, в зависимости от комплектации. Длинный капот и крыша, которая переходит в заднюю стойку с извилиной и выштамповкой на боках, привносят динамичности и оригинальности в экстерьер авто. Если говорить о размерах кузова, то они следующие:

длина – 499 см;

ширина – 196 см;

высота – 174,2 см;

колесная база – 290 см;

клиренс – 18,7 см;

полная масса – 2041 кг.

Размеры Infiniti QX60 впечатляют, единственное – некоторые водители жалуются на низкий клиренс. Задняя часть автомобиля выполнена в таком же агрессивном дизайне. Об этом свидетельствует багажная дверь, которую дополняет небольшой спойлер и узкие фонари. Бампер в нижней части прикрыт защитой из пластика, которой достаточно, чтобы защитить эту часть машины.

На сайте компании «Сибирские Моторы» в разделе Инфинити QX 60: — можно ознакомиться с ценами на автомобиль, доступными цветами кузова и другой полезной информацией.

Салон Infiniti QX60

Интерьер автомобиля полностью соответствует дизайну экстерьера. Контрастная приборная панель выгодно смотрится при любом освещении. Между главными приборами можно найти 3D монитор (4,2 дюйма), который дает водителю огромное количество полезной информации. Многофункциональный руль оснащен подогревом и облачен в кожу. Это преимущество особенно заметно зимой, тем более в Сибири.

Сам салон выполнен из пластика и нежной кожи. В более дешевых комплектациях Инфинити создатели сделали акцент на алюминии, а в более дорогих – на натуральном дереве. Внутри машины во время поездки может комфортно разместиться до 7 человек. Так как создатели решили сделать 3 ряда сидений. При этом последний можно опустить, чтобы увеличить объем багажного отделения.

Техническая составляющая Infiniti QX60

Инфинити Ку Икс 60 – это полноприводный автомобиль с бензиновым двигателем. Его рабочий объем составляет 3498 см3, а мощность может достигать до 283 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 350 НМ, обороты на максимальной мощности – 6400 в минуту. Трансмиссия у автомобиля вариаторная.

Благодаря всем вышеперечисленным показателям, автомобиль может разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунды. При этом максимальная скорость составляет 190 км/ч. В среднем за 100 километров пути эта модель Инфинити «съедает» 10,5 литров бензина. А максимальная емкость топливного бака составляет 74 литра, что в среднем хватает на 600-700 километров.

Резюмируя

Автомобиль Infiniti QX60 выполнен японской компанией действительно качественно. Мощный двигатель, привлекательный и запоминающийся экстерьер, оригинальный, удобный и вместительный салон – все это говорит о машине премиум класса, которая стоит своих денег. Если вас заинтересовал этот автомобиль, то переходите на сайт дилера «Сибирские Моторы» и оставляйте заявку на покупку Инфинити.

Фото с сайта Сибирские моторы