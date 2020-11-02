В октябре таможенники СТУ оформили 791 тонну лекарственных средств

С 1 июля 2020 года в России введена обязательная маркировка лекарственных средств, с этого момента таможенные органы Сибирского таможенного управления (СТУ) оформили 653 товарные партии лекарственных препаратов общим весом 2 426 тонн, сообщили в пресс-службе СТУ.

В октябре выпущено 195 товарных партий общим весом 791 тонна. При этом все декларирование лекарственных препаратов в регионе деятельности СТУ осуществляется в установленные сроки.

Фото: пресс-служба СТУ