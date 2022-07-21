Обзор смартфона Blackview BV6300 Pro: лучшая защищенная модель в бюджетном сегменте

Стоят такие модели зачастую недешево, однако есть и исключения. Одним из них и является модель Blackview BV6300 Pro, о которой пойдет речь далее. Ниже представлены главные достоинства этого аппарата и его особенности на фоне конкурентных моделей.

Комплектация

Производитель радует покупателей достаточно щедрый поставочным комплектом, в который входят следующие атрибуты:

1. Сам смартфон.

2. Защитная пленка для дисплея.

3. Фирменная гарнитура (проводные наушники).

4. Ключ для извлечения лотка сим-карты.

5. Инструкция.

Внешний вид

По дизайну смартфона несложно определить, что он является защищенным. Устройство выполнено в черном свете и вкраплениями ярких оранжевых элементов. На тыльной панели корпуса имеются прорезиненные элементы, что позволяют удобнее удерживать девайс в руке и обезопасят его от падения.

На лицевой панели также имеется оранжевая вставка по периметру. В остальном, особых отличий передняя часть корпуса не имеет. Вырезов на экране нет, фронтальная камера с датчиками и разговорным динамиком расположены в пределах верхней рамки.

Дисплей

Диагональ экрана телефона достигает 5.7 дюйма. На сегодняшний день такой размер считается небольшим, однако в этой модели упор сделан не на экранные габариты, а на безопасную эксплуатацию и повышенную автономность, поэтому такие параметры вполне приемлемы.

Разрешение дисплея составляет 1440 на 720 точек. Матрица экрана изготавливается по технологии IPS. Особенным экран не назовешь, но и плохого о нем сказать нечего – обычный среднестатистический дисплей, отображающий приятное для глаза изображение.

Память и процессор

Девайс получил достаточно хорошие запасы оперативной и постоянной памяти. Емкость ОЗУ достигает 6 гигабайт, а встроенный накопитель идет объемом на 128 ГБ. Также модель имеет гибридный слот для карты памяти емкостью не более 128 гигабайт.

Процессор агрегата стал восьмиядерный китайский чипсет модели MediaTek Helio P70, что может развивать частоту при работе до 2.1 ГГц. В роли графического процессора выступает ускоритель марки Mali-G72 MP3.

Автономная работа

Гаджет был снабжен аккумулятором емкостью 4380мАч. Основная особенность этой батареи заключается в поддержке технологии беспроводной зарядки, что также может пригодиться в природных условиях.

Тесты автономности устройства показали следующие результаты:

1. Время работы в режиме разговора – 20 часов.

2. Время работы в режиме проигрывания музыки – 25 часов.

3. Время работы в режиме ожидания – 366 часов.

Тип разъема под зарядное устройство современный – USB Type C.