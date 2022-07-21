Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

— В регионе идет активное развитие онлайн-торговли. В прошлом году распредцентр в области открыла компания Ozon. Сейчас им уже не хватает имеющихся 35 тысяч кв. м площадей, и они рассматривают еще одну площадку для усиления, — об этом замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин сообщил на пресс-конференции.

Редакция направила запрос в Ozon с просьбой прокомментировать планы по расширению.

Напомним, фулфилмент-фабрика стала первым логистическим центром компании Ozon в Сибирском федеральном округе. Общая площадь первой очереди центра, открытого на территории Промышленно-логистического парка в рамках «PNK Парк Толмачево», составляла 14 тысяч кв. м по полу с возможностью расширения до 64 тысяч кв. м. В логистическом хабе на тот момент можно было хранить более 4 млн товарных наименований и обрабатывать более 85 посылок в сутки. Благодаря фулфилмент-фабрике Ozon планировал доставлять около 4 млн товаров в 1,5 тысячи населенных пунктов округа на следующий день после заказа. Объем инвестиций компании Ozon в первую очередь проекта составил 600 млн рублей. В течении 3 лет компания анонсировала инвестиции в размере еще 3,5 млрд рублей. Эти деньги Ozon планировал направить на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.

Максим Останин также напомнил, что на этой неделе под Новосибирском открылся крупный логистический центр компании «Ситилинк». Площадь центра — 20 тысяч кв. м, созданы 200 рабочих мест. Комплекс может принимать 150 грузовиков за сутки, около 1 млн контейнеров в год. Ассортимент — более 60 тысяч наименований товаров. Общий объем инвестиций в проект — 220 млн рублей.

— Многие компании сегодня рассматривают Новосибирск как транспортный и логистический хаб, открывают свои распредцентры в нашем регионе. В основном выбирают локации в районе Толмачево и поселка Садовый, где находятся выходы на федеральные трассы. По этим магистралям фуры могут объезжать город во время сезонных запретов, — пояснил Максим Останин. — Создание локации в Новосибирске позволяет маркетплейсам получать доступ к потребителям от Урала до Дальнего Востока. Кроме того, существенно сокращаются сроки доставки. Если раньше покупателям приходилось ожидать заказанный товар 5-7 дней, то сейчас 2-3 дня. А многие поставки осуществляются день в день. Это повышает конкурентоспособность онлайн-торговли, а также маркетплейсов, которые зашли в регион.

При этом чиновник отметил, что сегодня ведение торгового бизнеса невозможно без складских площадей, и также заявил, что не знает ни одной высвободившейся площадки, построенной под торговую сеть.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский предприниматель судится с маркетплейсом OZON.