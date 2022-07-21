Рекламодателям

Ozon стало тесно в распредцентре ПЛП

  • 21/07/2022, 15:45
Автор:
новости Новосибирска
По данным областного Минпромторга, компания планирует расширять логистический хаб в Новосибирске.

— В регионе идет активное развитие онлайн-торговли. В прошлом году распредцентр в области открыла компания Ozon. Сейчас им уже не хватает имеющихся 35 тысяч кв. м площадей, и они рассматривают еще одну площадку для усиления, — об этом замминистра промышленности и торговли Новосибирской области Максим Останин сообщил на пресс-конференции.

Редакция направила запрос в Ozon с просьбой прокомментировать планы по расширению.

Ozon открыл в Новосибирске логистический хаб

Ozon открыл в Новосибирске логистический хаб

Напомним, фулфилмент-фабрика стала первым логистическим центром компании Ozon в Сибирском федеральном округе. Общая площадь первой очереди центра, открытого на территории Промышленно-логистического парка в рамках «PNK Парк Толмачево», составляла 14 тысяч кв. м по полу с возможностью расширения до 64 тысяч кв. м. В логистическом хабе на тот момент можно было хранить более 4 млн товарных наименований и обрабатывать более 85 посылок в сутки. Благодаря фулфилмент-фабрике Ozon планировал доставлять около 4 млн товаров в 1,5 тысячи населенных пунктов округа на следующий день после заказа. Объем инвестиций компании Ozon в первую очередь проекта составил 600 млн рублей. В течении 3 лет компания анонсировала инвестиции в размере еще 3,5 млрд рублей. Эти деньги Ozon планировал направить на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства.

Максим Останин также напомнил, что на этой неделе под Новосибирском открылся крупный логистический центр компании «Ситилинк». Площадь центра — 20 тысяч кв. м, созданы 200 рабочих мест. Комплекс может принимать 150 грузовиков за сутки, около 1 млн контейнеров в год. Ассортимент — более 60 тысяч наименований товаров. Общий объем инвестиций в проект — 220 млн рублей.

— Многие компании сегодня рассматривают Новосибирск как транспортный и логистический хаб, открывают свои распредцентры в нашем регионе. В основном выбирают локации в районе Толмачево и поселка Садовый, где находятся выходы на федеральные трассы. По этим магистралям фуры могут объезжать город во время сезонных запретов, — пояснил Максим Останин. — Создание локации в Новосибирске позволяет маркетплейсам получать доступ к потребителям от Урала до Дальнего Востока. Кроме того, существенно сокращаются сроки доставки. Если раньше покупателям приходилось ожидать заказанный товар 5-7 дней, то сейчас 2-3 дня. А многие поставки осуществляются день в день. Это повышает конкурентоспособность онлайн-торговли, а также маркетплейсов, которые зашли в регион.

При этом чиновник отметил, что сегодня ведение торгового бизнеса невозможно без складских площадей, и также заявил, что не знает ни одной высвободившейся площадки, построенной под торговую сеть.

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирский предприниматель судится с маркетплейсом OZON. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

470

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : маркетплейс инвестиции бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Куйбышев переводят на альткотельную

По данным на осень 2021 года, стоимость инвестпрограммы на 10 лет составляла 500 млн рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

Уголовное дело передано в суд.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В обновленном по нацпроекту Заельцовском парке закрыли детские игровые площадки

От подрядчика потребовали устранить дефекты или заменить оборудование.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В области прорабатывают большой водный маршрут для туристов

Это будет экскурсионно-развлекательный тур с возможностью активного отдыха.
Читать статью >>

Актуальный разговор

медицина офтальмология

Иван Лих, «Эксимер»: «Люди больше не хотят зависеть от плохого зрения»

Все материалы
Лента новостей

Куйбышев переводят на альткотельную

21/07/2022, 16:59

Власти учли предложения граждан по проекту полигона ТКО в Искитимском районе

21/07/2022, 15:47

Дорогу к популярному месту отдыха – посёлку Шерегеш отремонтируют по нацпроекту БКД

21/07/2022, 14:08

Прокуратура утвердила обвинение депутату Заксобрания

21/07/2022, 13:23
Популярное

Владельцы крупных ТЦ могут сорвать распродажу H&M

21/07/2022, 17:00

Транспортный налог в России могут временно отменить

21/07/2022, 11:35

Роскомнадзор обязал поисковики пометить «Википедию» как нарушителя закона

21/07/2022, 10:50

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года

21/07/2022, 14:20

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом ипотечного кредитования

21/07/2022, 10:34

ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий

20/07/2022, 17:38
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска