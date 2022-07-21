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Применение речной гальки в дизайне ландшафтов

  • 21/07/2022, 15:00
Природные камни в ландшафтном дизайне применяют очень часто – это один из самых популярных приемов. На их основе можно создавать оригинальные композиции.

Популярные способы применения речной гальки

Речная галька доступна по стоимости, ее еще называют окатышами. Гладкой она становится под влиянием воды, которая стачивает углы. Чаще всего ее применяют при декорировании искусственных водоемов, но возможны и другие способы.

Природные камни придают ландшафтам стильный и роскошный вид. К достоинствам речной гальки можно отнести:

  • универсальность (можно применять как угодно);
  • доступную стоимость;
  • хорошую сочетаемость с другими материалами.

Данная разновидность природного камня органично вписывается в различные стили ландшафтного дизайна. Это лучшее решение для оформления элементов, в которых присутствует вода. Галька отличается по цветовой гамме и размеру, крупную именуют окатышами. Она дает возможность притворять в жизнь необычные задумки, с ней просто работать.

Галькой декорируют садовые участки и внутренние дворики. Грамотный подбор камней служит гарантией удачной реализации проекта. Мелкая фракция предполагает размер камней до 1 см, средняя до 4,5 см, большая – до 15 см.

При строительстве и создании некоторых декоративных элементов, имеющих практическую значимость – систем для дренажа, дорожек задействуют преимущественно первые 2 вида. Но и крупным камням в оформлении ландшафтов место находится. Ими пользуются при реализации крупных проектов, предусматривающих наличие водоемов каменных композиций.

По цветовой гамме речная галька бывает темной и светлой. Встречаются камни с пятнами, размытостями, создающие контраст с основным фоном. Речная галька имеет натуральное происхождение, которое определяет ее оттенок, форму и размер. В дизайне ландшафтов также используют искусственные аналоги, поражающие цветовым разнообразием.

Этот материал славится своими прочностными характеристиками и долгим сроком службы, с его помощью часто оформляют зоны, предназначенные отдыха. Отсыпать галькой можно почвенную поверхность и лавочки, столики. Так формируются сюжеты слияния с миром природы. Обтекаемой у камушков может быть одна сторона или сразу все. Этой особенностью пользуются при создании водопадов.

Каменная отсыпка предотвращает застой воды, обеспечивает ее проникновение в дренаж, который состоит из песка со щебенкой.

Почему стоит задействовать гальку?

Галька также часто применяется в качестве декора при создании дорожек. Ее функция может быть практической, обеспечивать комфортное ежедневное перемещение и декоративной. Во втором случае дорожки делают узкими и извилистыми, в первом – широкими. Ими обрамляют цветники, делают необычные композиции с топиариями. Дорожки шириной до 1 м делают путем насыпи. Для этого задействуют небольшой набор инструментов: границы обычно выделяют кольями, а удержанию монолитности конструкции способствуют уголки с ограничителями.

Эффектно смотрятся галечные дорожки, дополненные бордюрами. Они также могут переходить в газоны. В более усложненной технологии для фиксации камней применяют смеси из бетона, с размещенными под ними песком и гравием. Так получают рисунки с цветными, различающимися конфигурацией и размером валунами. По бокам гальку укладывают вертикально, чтобы получилась монолитная картина.

Мини-валунами можно замаскировать скопление сорных трав, позаботиться о мульчировании грунта. Этот доступный по цене материал прекрасно подходит для творческих изысков.

Речная галька идеально подходит для создания насыпей и каменных садов, она успешно конкурирует с морской и озерной. Такие камушки обладают выпуклой конфигурацией и жесткой поверхностью, наилучшим образом отражают идею слияния с природой.

Гальку можно применять и в качестве отдельных элементов, к примеру, при создании сада дзен. С ее помощью расставляют пестрые акценты и получают целостные композиции.

Оригинальностью отличаются каменные возвышенности, насчитывающие несколько ярусов, созданные на основе гальки. Это хорошее решение для оформления горшков с цветами, корзинок с декоративной растительностью.

Если владельцу участка не хочется много времени затрачивать на борьбу с сорняками, достаточно выложить выпуклые каменные рисунки. Для этого используют гальку, отличающуюся диаметром и цветом, благодаря ей можно добиться разграничения участка, избавиться от сорных трав.

Мелкими речными камушками украшают дренажные системы, сток воды при этом не страдает. Они могут служить грунтовым покрытием, маскировать нежелательные части газона, неровные углы. Цвет природных камней может контрастировать с окружением, такой прием часто используют для выделения тропинок.

Применять речную гальку в дизайне ландшафтов можно как угодно.

Фото с сайта Экокамни

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