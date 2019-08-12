Обзор ударной дрели-шуруповёрта Bosch GSB18V-535CN

Она не превзойдет по мощности более крупные модели, но пригодится для узких мест, и из-за небольшого веса не будет слишком обременять на длинных отрезках работы. У этой модели даже есть опция превращения в умный инструмент. В сравнении с чуть более мощными компактами, ударная дрель Bosch привлекает эргономикой, отделкой и удобством.

Функциональные особенности дрели Bosch GSB18V-535CN

Модель Bosch GSB18V-535CN вполне заслуживает самой высокой оценки за свое оснащение. Она оборудована бесщеточным двигателем, полностью металлическим быстрозажимным патроном и прецизионной муфтой регулировки крутящего момента с 21 положением. То есть, увеличена точность сверления и сведена к минимуму возможность повреждения материала при установке крепежа. Есть также светодиодный фонарь для освещения рабочей зоны и широкий крюк для ремня.

Перечисленные особенности свойственны большинству компактных ударных дрелей-шуруповёртов, и в этом модель Bosch не особо от них отличается. Но на фоне конкурентов того же класса ее выделяет совместимость с Bosch Connected – цифровой системой управления инструментами с помощью мобильного приложения.

Вставка специального модуля в точку доступа, находящуюся в рукоятке, превращает обычную дрель в умный инструмент. Бесплатное приложение Bosch Toolbox позволяет вести учет и отслеживать инструменты, управлять на расстоянии временем их автономной работы и настраивать параметры питания. Конечно же, если вас не интересуют такие новомодные современные решения, вы можете о них забыть, и просто пользоваться действительно хорошей компактной ударной дрелью.

Еще одна особенность – функция контроля отдачи (Kickback Control). В случае заклинивания сверла датчик отключает питание, чтобы защитить вас от попыток дрели оторвать от руки запястье.

Производительность БОШ GSB18V-535CN в сравнении

Дрель-шуруповерт Бош GSB18V-535CN при испытаниях показала мягкий крутящий момент 19,2 Н·м. Это позволило ей оказаться в верхней половине рейтинга, составленного на основании тестов более 30 аналогичных инструментов. Правда, нужно сказать, что компактная модель Metabo существенно оторвалась от остальных со своим 35,25 Н·м.

Для тестового измерения скорости под нагрузкой использовалось высокоскоростное спиральное сверло Bosch DareDevil 3/4″. В ходе тестирования в высокоскоростном рабочем режиме был получен усредненный результат 1276 об/мин. Это 69% от скорости холостого хода, также полученной экспериментальным методом. Неплохой показатель, хотя некоторые дрели эффективнее.

Чтобы своими глазами увидеть, как работают вместе скорость и крутящий момент инструмента, в патрон было вставлено корончатое сверло Milwaukee SwitchBlade 1,5″ с автоматической подачей. В режиме удара на пониженной передаче получили, в среднем, очень средние 394 об/мин с эффективностью 70%.

Для теста в бетонной плите взяли универсальное сверло Bosch DareDevil 1/4″ и замерили время высверливания отверстия глубиной 76 мм. Получен средний показатель 7,72 сек, что выдвинуло GSB18V-535CN на 3-е место по сравнению с другими тестируемыми инструментами того же класса.

Ни один из этих результатов не вызывает особого разочарования, и на самом деле это довольно стабильные показатели производительности для инструментов Bosch. И оценка могла бы быть выше, если бы не тестировались ударные дрели Metabo HPT и DeWalt, которые намного опередили всю исследуемую группу.

Размер и вес

Цель создания компактного инструмента – компактность. Сотрудникам Bosch удалось достичь цели благодаря конструкции длиной около 183 мм и высотой 203,2 мм без батареи. В общем, это одна из самых компактных моделей, за исключением нескольких субкомпактных.

Вместе с батареей Core18V 4.0 Ah ударная дрель весит 1,75 кг. Это разумный вес, и вы даже можете его уменьшить, взяв стандартный узкий аккумулятор. Но такое утяжеление – небольшая плата за дополнительное рабочее время и увеличение мощности благодаря усовершенствованной системе питания Bosch.

Подведем итоги

Новейшая аккумуляторная ударная дрель Bosch 18V – надежный инструмент с одним из лучших функционалов, доступных в классе Компакт. С превосходной эргономикой, малыми габаритами и легким корпусом, она служит отличным дополнением для своего большого брата. Она удобна и выполняет все, что от нее требуется.

Характеристики дрели-шуруповёрта Bosch GSB18V-535CN

Модель: Bosch GSB18V-535CN

Патрон: Быстрозажимной

Посадочный размер: 1/2″

Высота: 200,7 мм

Длина: 172,7 мм

Ширина: 76,2 мм

Скорость холостого хода: 0-600/0-1900 об/мин

Максимальный крутящий момент: 60 Н·м

Вес: 1,13 кг

Совместимость с модулем Bosch Bluetooth Connectivity

Источник: https://pt-line.ru/catalog/dreli-shurupoverty/