В обществе растет нетерпимость к нарушениям закона при потреблении электроэнергии

При этом комплекс мероприятий, входящих в программу, включает в себя не только систематические рейды, но и масштабную информационно-агитационную работу через СМИ. Благодаря комплексному подходу к решению проблемы со стороны сетевой организации, а также ужесточению мер ответственности за незаконное потребление со стороны органов власти, в обществе постепенно укрепляется нетерпимое отношение к хищениям электроэнергии.

Сознательные граждане могут оставить информацию о совершенном либо планируемом незаконном потреблении электроэнергии при помощи круглосуточного «Телефона доверия» АО «РЭС», раздела «Сообщить о хищении» на официальном сайте Общества, а также сервиса сообщений на базе мессенджеров WhatsApp и Viber.

Всего за 7 месяцев 2019 года посредством различных сервисов в АО «РЭС» поступило 75 сообщений о возможном хищении электроэнергии, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество актов, составленных по данным сообщениям, выросло в 6 раз.

Ни одно обращение не остается без внимания соответствующих подразделений компании – по каждому случаю проводится тщательная проверка, на место выезжают специалисты АО «РЭС», оснащенные современными инструментами и приборами, предназначенными для обнаружения незаконного потребления электроэнергии.

Одним из примеров эффективного взаимодействия сознательных граждан и сетевой организации может служить деятельность по пресечению незаконного потребления электроэнергии в поселке Пашино на одном из комплексов по техническому обслуживанию автомобилей. Сообщение о незаконном подключении станции техобслуживания поступило от жителя данного населенного пункта посредством сервиса на основе мессенджера WhatsApp на номер +7–913–375–25–75.

Специалисты по работе с потерями филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети» при проверке данного объекта с применением средств видеофиксации подтвердили факт незаконного потребления и отключили нарушителя. По данному факту также было подано заявление в правоохранительные органы для привлечения нарушителя к административной ответственности.

Однако нарушитель не успокоился, а предпринял попытки повторно подключиться к линии электропередачи без законных на то оснований. Специалисты АО «РЭС» вновь ликвидировали незаконное подключение и ведут периодический контроль отключенного состояния объекта, который будет продолжаться до тех пор, пока собственник СТО не оформит должным образом технологическое присоединение к электрическим сетям, либо пока не будет прекращена эксплуатация указанного объекта.

Стоит отметить, что нарушителю грозит значительный административный штраф, предусмотренный действующим законодательством за повторное самовольное подключение к электрическим

Фото предоставлено пресс-службой компании