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Сергей Малков: «все успешные продукты протестированы на семье»

  • 12/08/2019, 09:00
Сергей Малков, совладелец, генеральный директор компании «VIRTEX- FOOD»

Как не обжечься на стартапе? Почему классная идея может стать факапом? Нужно ли любить собственные разработки?

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