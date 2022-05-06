Очередная индексация пенсий произойдет автоматически

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии и для этого от гражданина не потребуется никаких действий. Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями, чтобы не собирать дополнительные заявления, добавила она в беседе с телеканалом «Москва 24».

В настоящее время размер увеличения выплат обсуждается в профильных ведомствах, фигурируют цифры от 8% до 9%, уточнила Светлана Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.

В последний раз социальные пенсии в России индексировали 1 апреля — на 8,6%.