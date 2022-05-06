Немецкий производитель популярной программы для удаленного доступа TeamViewer прекратил работу в России

— Мы глубоко шокированы ужасным нападением России на Украину. Как глобальная компания TeamViewer выступает за основные ценности, такие как свобода и демократия, и мы осуждаем любые формы насилия и агрессии, — говорится на сайте компании. — Война обостряется все больше и совершенно противоречит нашим ценностям. В связи с этим мы решили полностью прекратить всю остающуюся бизнес-деятельность в России и Белоруссии.

Все подписки и контракты, которые были заключены между российскими пользователями и компанией, больше не подлежат продлению, а новые заключаться не будут. Так, в TeamViewer AG данное поведение объяснили полным соблюдением односторонних западных санкций в отношении РФ.

Фирма также ограничила доступ всех нелицензионных подключений как в Россию и Белоруссию, так и из этих стран.

— Кроме того, TeamViewer блокирует все некоммерческие подключения, ведущие из России и в нее и в Белоруссию, чтобы не допустить дальнейшее использование нашего программного обеспечения, — говорится в заявлении.

Украинским компаниям TeamViewer будет предлагать свои продукты бесплатно. Также она пожертвовала более €750 000 организациям Красного Креста для оказания гуманитарной помощи на Украине.