Участники забастовки перевозчиков мусора остались без зарплаты

Бастующие водители мусороуборочной техники в качестве наказания остаются без зарплаты — следует из приказа гендиректора ООО «Экотранс-Н» Романа Калачева.
— В связи с неисполнением в период времени с 19.04 по 30.04 работниками обособленного подразделения «Территориальное управление Новосибирск Правобережный» ООО «ЭкоТранс-Н»… приказываю: объявить простой по вине работников обособленного подразделения… В соответствии со статьей 157 ТК РФ не начислять и не выплачивать заработную плату работникам за время простоя по вине данных работников, — говорится в тексте приказа (имеется в распоряжении редакции).
— На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За 8 рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, еще один экипаж нанят по договору ГПХ, — так 4 мая в пресс-релизе регоператор привел слова генерального директора ООО «Экотранс-Н» Романа Колачева.
В ООО «Экотранс-Н» остаются открытыми 56 вакансий водителей мусоровозов. Всем водителям предлагают работать на технике 2018-2022 года выпуска, официальное трудоустройство, сменный график и достойную заработную плату.
— В среднем в день поступают более 10 откликов на наши вакансии. После майских праздников готовимся активно принимать новых сотрудников, — рассказала менеджер по работе с персоналом ООО «Экотранс-Н» Надежда Филатова. — Прогнозно планируем закрыть вакансии до конца мая – первой половины июня.
До этого в конце апреля на сессии горсовета Новосибирска один из учредителей ООО «ЭкоТранс-Н» Юрий Туктаров сообщал, что водителей «Экотранс-Н» ждет повышение зарплаты на 40%.
Как сообщали на оперативном совещании в правительстве 4 мая глава МинЖКХ Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ситуацию с вывозом мусора удалось стабилизировать, однако ряд локальных проблем еще остается.
Напомним, что работа компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» продолжает оставаться поводом для периодической критики со стороны отдельных депутатов и чиновников областного и муниципального уровня. Последний раз вопрос о возможном лишении компании статуса-регоператора звучал в начале апрельской сессии Заксобрания от зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадима Агеенко в качестве предложения в повестку дня. Данный вопрос рассматривать не стали, порекомендовав его предварительно проработать на комитете.
Ранее редакция сообщала, что правительство области изучает возможность привлечения на рынок ТКО перевозчиков из других регионов.
Фото из группы «ВКонтакте» «Экология-Новосибирск»
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