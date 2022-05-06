Участники забастовки перевозчиков мусора остались без зарплаты

Бастующие водители мусороуборочной техники в качестве наказания остаются без зарплаты — следует из приказа гендиректора ООО «Экотранс-Н» Романа Калачева.

— В связи с неисполнением в период времени с 19.04 по 30.04 работниками обособленного подразделения «Территориальное управление Новосибирск Правобережный» ООО «ЭкоТранс-Н»… приказываю: объявить простой по вине работников обособленного подразделения… В соответствии со статьей 157 ТК РФ не начислять и не выплачивать заработную плату работникам за время простоя по вине данных работников, — говорится в тексте приказа (имеется в распоряжении редакции).

— На данный момент активно трудоустраиваем новых водителей и операторов. За 8 рабочих дней приняли в штат 28 новых сотрудников, полностью укомплектовали 14 экипажей, еще один экипаж нанят по договору ГПХ, — так 4 мая в пресс-релизе регоператор привел слова генерального директора ООО «Экотранс-Н» Романа Колачева.

Напомним, что формальным поводом для невыхода сотрудников компании на маршрут стало якобы их недовольство качеством обслуживаемой техники. В то же время в региональном правительстве со ссылкой в том числе на результаты совместной с областной прокуратурой проверки сообщали, что в основе конфликта работников с работодателем —. Результатом «забастовки» стали проблемы с вывозом мусора в нескольких районах Новосибирска, которые наблюдались в городе с середины апреля. «Экотранс-Н» и регоператору ООО «Экология-Новосибирск» пришлось в экстренном порядке искать дополнительные рабочие руки.

В ООО «Экотранс-Н» остаются открытыми 56 вакансий водителей мусоровозов. Всем водителям предлагают работать на технике 2018-2022 года выпуска, официальное трудоустройство, сменный график и достойную заработную плату.

— В среднем в день поступают более 10 откликов на наши вакансии. После майских праздников готовимся активно принимать новых сотрудников, — рассказала менеджер по работе с персоналом ООО «Экотранс-Н» Надежда Филатова. — Прогнозно планируем закрыть вакансии до конца мая – первой половины июня.

До этого в конце апреля на сессии горсовета Новосибирска один из учредителей ООО «ЭкоТранс-Н» Юрий Туктаров сообщал, что водителей «Экотранс-Н» ждет повышение зарплаты на 40%.

Как сообщали на оперативном совещании в правительстве 4 мая глава МинЖКХ Денис Архипов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ситуацию с вывозом мусора удалось стабилизировать, однако ряд локальных проблем еще остается.

Напомним, что работа компании-регоператора ООО «Экология-Новосибирск» продолжает оставаться поводом для периодической критики со стороны отдельных депутатов и чиновников областного и муниципального уровня. Последний раз вопрос о возможном лишении компании статуса-регоператора звучал в начале апрельской сессии Заксобрания от зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадима Агеенко в качестве предложения в повестку дня. Данный вопрос рассматривать не стали, порекомендовав его предварительно проработать на комитете.

Ранее редакция сообщала, что правительство области изучает возможность привлечения на рынок ТКО перевозчиков из других регионов.