Очередная организация в регионе оштрафована за нарушения антикоррупционного законодательства

Установлено, что в ООО ЧОП «СПРУТ – К» принят на работу бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее едущим специалистом отдела управления министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» новый работодатель не представил в установленный законом срок сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы, — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура в отношении генерального директора организации возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек руководителя общества к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, прокурор района директору фирмы внес представление, которое рассмотрено, нарушения устранены.

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