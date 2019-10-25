Проект бюджета-2020 внесен на рассмотрение в заксобрание региона

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 25 октября внесен министерством финансов и налоговой политики области на рассмотрение в региональное законодательное собрание, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Работа над проектом закона об областном бюджете на трехлетний период проводится в плановом порядке. Документ был направлен в Минфин России для подготовки заключения. Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» одобрен на заседании правительства Новосибирской области 21 октября, — рассказали в пресс-службе.

Следующими этапами работы над бюджетом на предстоящий трехлетний период стало внесение проекта основного финансового документа на рассмотрение в региональный парламент и дальнейшая подготовка к проведению публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». После обсуждения проекта регионального бюджета-2020 на публичных слушаниях он будет рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания Новосибирской области, затем – вынесен на сессию регионального парламента для обсуждения и принятия в первом чтении.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, проект бюджета надежно сбалансирован, состыкован с прогнозом социально-экономического развития, Стратегией социально-экономического развития региона.

Отмечается, что в числе приоритетов областного бюджета-2020 обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер социальной поддержки, государственная поддержка экономики в сферах сельского хозяйства, транспорта, инвестиционной активности, задачи управления дорожным комплексом, подготовки региона к отопительному сезону и другие направления. Бюджет в том числе предусматривает необходимый объем ресурсов на повышение и индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, индексацию социальных выплат.

Министр финансов и налоговой политики региона акцентировал внимание на том, что Новосибирская область участвует практически во всех национальных проектах, и на 2020 год в проект бюджета включено 37 региональных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач, на общий объем финансирования порядка 29 млрд рублей. Большая часть проектов нацелена на решение задач вложения в развитие человеческого капитала – это сферы образования, здравоохранения, тематика демографии, развитие культурной среды – на эти цели направляется более 23 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей планируется направить на развитие комфортной городской среды.

Виталий Голубенко подчеркнул, что бюджет должен быть направлен на понимание приоритетов и ценностей развития региона, повышение эффективности бюджетных расходов и соблюдение налоговой дисциплины со стороны граждан и предпринимательского сообщества региона.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей, увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год ожидается в общей сумме более 10 млрд рублей под воздействием нескольких групп факторов. Оценка ресурсов для обеспечения расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей с учетом ожидаемых переходящих остатков 2019 года. Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей, бюджет 2020 года сформирован с заемным дефицитом — 2,7 млрд рублей.

Фото: Ростислав Нетисов