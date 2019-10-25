Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Проект бюджета-2020 внесен на рассмотрение в заксобрание региона

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей.
  • 25/10/2019, 16:32
Проект бюджета-2020 внесен на рассмотрение в заксобрание региона

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 25 октября внесен министерством финансов и налоговой политики области на рассмотрение в региональное законодательное собрание, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Работа над проектом закона об областном бюджете на трехлетний период проводится в плановом порядке. Документ был направлен в Минфин России для подготовки заключения. Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» одобрен на заседании правительства Новосибирской области 21 октября, — рассказали в пресс-службе.

Следующими этапами работы над бюджетом на предстоящий трехлетний период стало внесение проекта основного финансового документа на рассмотрение в региональный парламент и дальнейшая подготовка к проведению публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». После обсуждения проекта регионального бюджета-2020 на публичных слушаниях он будет рассмотрен в комитетах Законодательного Собрания Новосибирской области, затем – вынесен на сессию регионального парламента для обсуждения и принятия в первом чтении.

По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, проект бюджета надежно сбалансирован, состыкован с прогнозом социально-экономического развития, Стратегией социально-экономического развития региона.

Отмечается, что в числе приоритетов областного бюджета-2020 обеспечение населения жизненно важными социальными услугами, предоставление жителям мер социальной поддержки, государственная поддержка экономики в сферах сельского хозяйства, транспорта, инвестиционной активности, задачи управления дорожным комплексом, подготовки региона к отопительному сезону и другие направления. Бюджет в том числе предусматривает необходимый объем ресурсов на повышение и индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, индексацию социальных выплат.

Министр финансов и налоговой политики региона акцентировал внимание на том, что Новосибирская область участвует практически во всех национальных проектах, и на 2020 год в проект бюджета включено 37 региональных проектов, направленных на достижение национальных целей и задач, на общий объем финансирования порядка 29 млрд рублей. Большая часть проектов нацелена на решение задач вложения в развитие человеческого капитала – это сферы образования, здравоохранения, тематика демографии, развитие культурной среды – на эти цели направляется более 23 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей планируется направить на развитие комфортной городской среды.

Виталий Голубенко подчеркнул, что бюджет должен быть направлен на понимание приоритетов и ценностей развития региона, повышение эффективности бюджетных расходов и соблюдение налоговой дисциплины со стороны граждан и предпринимательского сообщества региона.

Прогнозируется, что доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей, увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год ожидается в общей сумме более 10 млрд рублей под воздействием нескольких групп факторов.  Оценка ресурсов для обеспечения расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей с учетом ожидаемых переходящих остатков 2019 года. Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей, бюджет 2020 года сформирован с заемным дефицитом — 2,7 млрд рублей.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Эксперты изучили траты новосибирцев на личное авто

Эксперты изучили траты новосибирцев на личное авто

25/10/2019, 16:04
На техническое обслуживание и ремонт авто жители Новосибирска тратят меньше, чем по другим городам-миллионникам.
В Сибири будет создан лекарственный кластер

В Сибири будет создан лекарственный кластер

25/10/2019, 14:12
Он формируется в рамках HealthNet НТИ с центром в Новосибирске.
В Новосибирске спрос на умные детские часы вырос в пять раз

В Новосибирске спрос на умные детские часы вырос в пять раз

25/10/2019, 13:34
МТС проанализировал продажи гаджетов, предназначенных для контроля детей удаленно.

Актуальный разговор

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

Все материалы
Новости

На Тяжстанкогидропрессе сменился гендиректор

25/10/2019, 19:52

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

25/10/2019, 18:43

НАЗ им. В. П. Чкалова отправил два первых мотоотсека для нового бомбардировщика

25/10/2019, 17:47

Морское трио в сборе

25/10/2019, 16:39

Очередная организация в регионе оштрафована за нарушения антикоррупционного законодательства

25/10/2019, 16:28

Эксперты изучили траты новосибирцев на личное авто

25/10/2019, 16:04

В Сибири будет создан лекарственный кластер

25/10/2019, 14:12

В Новосибирске спрос на умные детские часы вырос в пять раз

25/10/2019, 13:34

Центр Новосибирска могут полностью закрыть красноярской плиткой

25/10/2019, 12:42

Отделение «Единой России» в Новосибирской области возглавит губернатор Андрей Травников

25/10/2019, 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Морское трио в сборе

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска