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Очередное нарушение антикоррупционного законодательства обнаружила прокуратура

Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек руководителя организации к административной ответственности в виде штрафа.
  • 20/11/2019, 17:28
audit

Прокуратура Новосибирского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и установила, что в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского, материально-технического обеспечения» принят на работу бывший федеральный государственный гражданский служащий, работавший ранее главным казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

— Вопреки Федеральному закону «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок на предыдущее место его службы, — уточнили в пресс-службе.

По результатам проверки прокуратура в отношении директора учреждения возбудила административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Мировой судья, рассмотрев материалы проверки, привлек руководителя организации к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокуратура внесла директору учреждения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено и удовлетворено.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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