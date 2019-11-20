Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Акцент на резидентов

Минпромторг РФ готовит новые меры господдержки для резидентов индустриальных парков и стимулирования импортозамещения.
  • 20/11/2019, 18:24
Автор: Юлия Данилова
Акцент на резидентов
«Нам, как индустрии, не хватает аргумента, чтобы инвесторы хотели стать резидентами индустриальных парков».

— По линии Минпромторга РФ сейчас действуют два инструмента поддержки индустриальных парков: субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в строительство таких объектов, а также возмещение затрат инициаторам проекта за счет налоговых отчислений резидентов, — подчеркнул в рамках пресс-подхода на IX международном форуме InPark–2019 замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов.

Напомним, Минпромторг РФ поддерживает индустриальные парки с 2014 года. В результате их количество к концу 2019 года выросло до 160 (в 2013-м — около 40). По первому направлению ведомство предоставило господдержку на сумму около 1 млрд рублей, по второму — около 9 млрд. До 2022 года на поддержку индустриальных парков планируется направить еще 23 млрд. Кроме того, парки по-прежнему смогут претендовать на поддержку по линии Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта поддержки МСБ.

В то же время Цуканов отметил, что Минпромторг планирует перейти ко второму этапу работы с этой категорией бизнеса.

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

Рядом с ПЛП появится новый частный индустриальный парк

— Мы видим, что количество индустриальных парков растет. Их средняя заполняемость составляет 53-55% в год, в основном за счет открытия новых площадок (средний срок окупаемости таких проектов составляет 10 лет). Сейчас мы планируем перейти к активной поддержке предприятий, локализующих свои производства на территории парков, — пояснил Денис Цуканов. — В первую очередь, мы планируем сфокусироваться на проектах, интересных для российского рынка и имеющих в нашей стране устойчивый спрос, необходимых для повышения хозяйственной безопасности по критически важным технологиям. Речь идет о локализации в России компонентной базы и технологий, которые нужны для производства различной продукции, но отсутствуют в стране.

В качестве примера он привел сложности с комплектующими для самолета МС-21, возникшими из-за санкций, введенных против России. Сейчас их производство локализуется внутри страны.

За счет новых мер господдержки федеральное ведомство планирует привлекать в индустриальные парки российские компании, готовые развивать импортозамещающие производства. Эти меры Минпромторг намерен презентовать в 2020 году в ходе зарубежных встреч с иностранными компаниями, которые рассматривают возможность локализации своих производств в России.

— Сейчас мы изучаем запросы компаний о том, какие меры господдержки из федерального бюджета им необходимы для развития таких производств в индустриальных парках. Эти меры вступят в действие в 2020 году, — уточнил чиновник.

Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников соглашается, что сейчас необходимо «докрутить» меры господдержки, особенно в частных индустриальных парках. По его словам, также необходимо изменить KPI по таким проектам: не гнаться за количеством парков, а искать стимулы для привлечения на площадку резидентов. По его наблюдениям, сейчас акцент частных парков смещается на работу с компаниями малого и среднего бизнеса, которые занимают площадки от 500 до 2000 кв. м.

— Нам, как индустрии, не хватает аргумента, чтобы инвесторы хотели стать резидентами индустриальных парков, — считает Паздников.

Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко также уверен, что паркам сейчас необходимо в корне менять инвестполитику. Он рекомендовал представителям российских регионов проанализировать производственные цепочки работающих на их территории предприятий и понять, какую долю и какую компонентную базу они закупают за рубежом.

— Это и есть те точки роста, которые можно предлагать инвесторам, по которым можно сотрудничать с наукой. Понятно, что если компания закупает комплектующие для своей продукции в Китае, то она не будет менять партнеров только потому, что аналогичное производство появится в России. Для того чтобы заинтересовать ее в сотрудничестве, вы должны предложить лучшее решение, а заказ на его разработку можно разместить в научных институтах. Так мы замкнем кольцо, и именно в этом ключе сейчас должны работать органы власти на всех уровнях, искать и составлять такие цепочки, а потом приземлять проекты в региональных индустриальных парках, — говорит Шпиленко.

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников напомнил, что ведомство еще два года назад разработало программу привлечения инвестиций мирового уровня, которая была презентована на совете по инвестициям.

— Сейчас мы ведем работу по поиску ниш для развития импортозамещающих производств, что могут заинтересовать инвесторов. Речь идет о разработках в сфере биотехнологий, фармпроизводстве, производстве катализаторов и т.д. Серьезные исследования мы провели по АПК, где также подготовили ряд тем, в том числе по глубокой переработке зерна. С этими проектами мы выходим на потенциальных инвесторов на всех форумах — и зарубежных тоже, — рассказал Решетников. — На форуме InPark Ассоциация развития кластеров и технопарков России предложила нам помощь в обнаружении новых ниш, их подготовке и презентации инвесторам. В этом же направлении мы планируем работать с РФПИ.

РФПИ привлечет иностранных инвесторов в новосибирские проекты

РФПИ привлечет иностранных инвесторов в новосибирские проекты

В Новосибирской области сейчас работают два частных индустриальных парка: Индустриальный парк «Новосиб» (оператор ООО «Новая лизинговая компания») и ЗАО «Завод «Экран». Еще пять площадок находятся в работе.

— Территория первой очереди Промышленно-логистического парка уже заполнена, на второй свободной земли осталось еще на 4-5 лет. Однако вокруг ПЛП есть много частной земли, собственники которой тоже не исключают возможность создания индустриальных парков. Например, в ближайшее время рядом с ПЛП появится частный парк «Сибирский». Инвесторы проявляют интерес к созданию гринфилдов и в других районах, расположенных вокруг Новосибирска, — говорит гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов. — Кроме того, на территории Новосибирска и области есть огромные заводы, оптимизирующие свою деятельность, у них высвобождаются свободные площади — и они тоже готовы создавать промышленные парки. Плюс у нас созданы две зоны ТОСЭР. Для региона это хорошо. Чем больше площадок мы сможем предложить инвестору, тем больше шансов, что он выберет нашу область.

Фото автора

Популярное с сайта

Автодорогу «Иртыш» в районе аэросити готовят к реконструкции

20/11/2019, 15:17
Это одна из тем деловых встреч, которые проходят в рамках Международного форума «Транспорт России».
13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

20/11/2019, 13:43
За право стать резидентами бизнес-инкубатора боролись 18 проектных команд.
Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

20/11/2019, 13:17
Продукция предприятий была представлена на Третьей Международной выставке «Expo-Russia Vietnam» и «MEDICA & COMPAMED 2019».

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

В Новосибирске выставлены на продажу объекты в зданиях культурного наследия

20/11/2019, 18:29

Очередное нарушение антикоррупционного законодательства обнаружила прокуратура

20/11/2019, 17:28

Эксперты назвали города-интроверты

20/11/2019, 17:24

Новосибирский почтовый таможенный пост переходит в автоматический режим

20/11/2019, 16:03

РФПИ привлечет иностранных инвесторов в новосибирские проекты

20/11/2019, 15:28

Автодорогу «Иртыш» в районе аэросити готовят к реконструкции

20/11/2019, 15:17

13 новых проектов приглашены в бизнес-инкубатор Академпарка

20/11/2019, 13:43

Новосибирские экспортеры участвуют в международных выставках

20/11/2019, 13:17

Новосибирские вузы вошли в мировой рейтинг университетов по физическим наукам

20/11/2019, 13:14

В Новосибирске направлено в суд уголовное дело о контрабанде леса на 257 млн рублей

20/11/2019, 12:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска