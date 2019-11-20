Акцент на резидентов

— По линии Минпромторга РФ сейчас действуют два инструмента поддержки индустриальных парков: субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в строительство таких объектов, а также возмещение затрат инициаторам проекта за счет налоговых отчислений резидентов, — подчеркнул в рамках пресс-подхода на IX международном форуме InPark–2019 замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис Цуканов.

Напомним, Минпромторг РФ поддерживает индустриальные парки с 2014 года. В результате их количество к концу 2019 года выросло до 160 (в 2013-м — около 40). По первому направлению ведомство предоставило господдержку на сумму около 1 млрд рублей, по второму — около 9 млрд. До 2022 года на поддержку индустриальных парков планируется направить еще 23 млрд. Кроме того, парки по-прежнему смогут претендовать на поддержку по линии Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта поддержки МСБ.

В то же время Цуканов отметил, что Минпромторг планирует перейти ко второму этапу работы с этой категорией бизнеса.

В качестве примера он привел сложности с комплектующими для самолета МС-21, возникшими из-за санкций, введенных против России. Сейчас их производство локализуется внутри страны.

За счет новых мер господдержки федеральное ведомство планирует привлекать в индустриальные парки российские компании, готовые развивать импортозамещающие производства. Эти меры Минпромторг намерен презентовать в 2020 году в ходе зарубежных встреч с иностранными компаниями, которые рассматривают возможность локализации своих производств в России.

— Сейчас мы изучаем запросы компаний о том, какие меры господдержки из федерального бюджета им необходимы для развития таких производств в индустриальных парках. Эти меры вступят в действие в 2020 году, — уточнил чиновник.

Сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников соглашается, что сейчас необходимо «докрутить» меры господдержки, особенно в частных индустриальных парках. По его словам, также необходимо изменить KPI по таким проектам: не гнаться за количеством парков, а искать стимулы для привлечения на площадку резидентов. По его наблюдениям, сейчас акцент частных парков смещается на работу с компаниями малого и среднего бизнеса, которые занимают площадки от 500 до 2000 кв. м.

— Нам, как индустрии, не хватает аргумента, чтобы инвесторы хотели стать резидентами индустриальных парков, — считает Паздников.

Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко также уверен, что паркам сейчас необходимо в корне менять инвестполитику. Он рекомендовал представителям российских регионов проанализировать производственные цепочки работающих на их территории предприятий и понять, какую долю и какую компонентную базу они закупают за рубежом.

— Это и есть те точки роста, которые можно предлагать инвесторам, по которым можно сотрудничать с наукой. Понятно, что если компания закупает комплектующие для своей продукции в Китае, то она не будет менять партнеров только потому, что аналогичное производство появится в России. Для того чтобы заинтересовать ее в сотрудничестве, вы должны предложить лучшее решение, а заказ на его разработку можно разместить в научных институтах. Так мы замкнем кольцо, и именно в этом ключе сейчас должны работать органы власти на всех уровнях, искать и составлять такие цепочки, а потом приземлять проекты в региональных индустриальных парках, — говорит Шпиленко.

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников напомнил, что ведомство еще два года назад разработало программу привлечения инвестиций мирового уровня, которая была презентована на совете по инвестициям.

— Сейчас мы ведем работу по поиску ниш для развития импортозамещающих производств, что могут заинтересовать инвесторов. Речь идет о разработках в сфере биотехнологий, фармпроизводстве, производстве катализаторов и т.д. Серьезные исследования мы провели по АПК, где также подготовили ряд тем, в том числе по глубокой переработке зерна. С этими проектами мы выходим на потенциальных инвесторов на всех форумах — и зарубежных тоже, — рассказал Решетников. — На форуме InPark Ассоциация развития кластеров и технопарков России предложила нам помощь в обнаружении новых ниш, их подготовке и презентации инвесторам. В этом же направлении мы планируем работать с РФПИ.

— Территория первой очереди Промышленно-логистического парка уже заполнена, на второй свободной земли осталось еще на 4-5 лет. Однако вокруг ПЛП есть много частной земли, собственники которой тоже не исключают возможность создания индустриальных парков. Например, в ближайшее время рядом с ПЛП появится частный парк «Сибирский». Инвесторы проявляют интерес к созданию гринфилдов и в других районах, расположенных вокруг Новосибирска, — говорит гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов. — Кроме того, на территории Новосибирска и области есть огромные заводы, оптимизирующие свою деятельность, у них высвобождаются свободные площади — и они тоже готовы создавать промышленные парки. Плюс у нас созданы две зоны ТОСЭР. Для региона это хорошо. Чем больше площадок мы сможем предложить инвестору, тем больше шансов, что он выберет нашу область.

В Новосибирской области сейчас работают два частных индустриальных парка: Индустриальный парк «Новосиб» (оператор ООО «Новая лизинговая компания») и ЗАО «Завод «Экран» . Еще пять площадок находятся в работе.

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