Очередной аукцион по строительству волейбольного центра объявлен в Новосибирске

Министерство строительства Новосибирской области объявило очередной аукцион на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Региональный центр волейбола в г. Новосибирске». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Цена контракта — 314,1 млн рублей. Источник финансирования- средства областного бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет. Итоги аукциона подведут 31 октября.

Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам не позднее семи дней со дня заключения контракта. Работы по строительству осуществляются поэтапно. Срок окончания выполнения работ – 30 августа 2020 года.

Дата проведения электронного аукциона — 6 мая 2020 года.

Напомним, строительство Центра волейбола в Новосибирске стартовало в прошлом году. ООО ПКФ «Агросервис» выиграло конкурс на его строительство. Под центр волейбола выделен участок площадью около 4,5 гектара. Объект будет состоять из двух сблокированных зданий, в одном из которых разместится большая спортивная арена, в другом — тренировочный зал. Общая площадь 20 000 кв. м. Объект рассчитан на 5000 зрителей. В Центре будет два игровых поля с искусственным покрытием, два тренажёрных зала, раздевалки, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, а также медико-восстановительный центр.

Фото: pixabay.com, автор- TaniaVdB