Ростех запустил производство новых клапанных систем для аппаратов ИВЛ

Предприятие концерна «Техмаш» Госкорпорации Ростех – Кемеровский механический завод – приступил к серийному производству клапанов, необходимых для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких к системам подачи кислорода. Первая партия устройств объемом 300 комплектов уже отгружена в медучреждения Кемерова, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

— Перед специалистами КМЗ стояла непростая задача – оперативно разработать и внедрить в производство клапанные системы для аппаратов искусственной вентиляции легких. В России подобные устройства выпускают всего несколько предприятий, и в случае ухудшения ситуации с COVID-19 полностью удовлетворить спрос было бы сложно. В результате менее чем за две недели завод наладил серийное производство изделия. В медучреждения Кемерова уже отгружена первая партия клапанов – 300 комплектов. До конца недели Кемеровская область получит еще 200 клапанов, — рассказал генеральный директор АО «Технодинамика» – управляющей организации НПК «Техмаш» Игорь Насенков.

Отмечается, что разработка клапанной системы велась совместно со специалистами Кемеровской областной клинической больницы имени С.В. Беляева. Устройство успешно прошло промышленные испытания и получило необходимую документацию.

— Нам удалось в кратчайшие сроки провести испытания новой разработки и получить декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». По предварительным расчетам Министерства промышленности Кемеровской области, на первом этапе региональным клиникам могут понадобиться 500 таких клапанов. Заводские мощности позволяют покрыть потребности Кузбасса, но мы уже сейчас получили запросы из десяти российских регионов, поэтому рассматриваем вопрос о расширении производства, — добавил Игорь Насенков.

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех