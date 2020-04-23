Сбербанк сообщает о мерах поддержки физлиц, пострадавших от пандемии коронавируса

В рамках госпрограммы, Сбербанк предоставляет кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Основное условие – снижение официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. В соответствии с законом, каникулы предоставляются только по тем кредитам, по которым сумма не превышает определенного порога. Для ипотеки это 2 млн рублей, для автокредитов – 600 тыс. рублей, для потребительских кредитов – 250 тыс. рублей, для кредитных карт – 100 тыс. рублей. Кроме того, Сбербанк также готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика.

Дочерние страховые компании Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» предоставляют отсрочки платежей по договорам страхования клиентам, заболевшим COVID-19 либо находящимся на вынужденном карантине. Страховая защита по всем договорам, по которым предоставляется рассрочка, продолжает действовать в полном объеме.

Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России по поручению Правительства начали оказывать финансовую помощь россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на Родину и находятся за границей в сложной жизненной ситуации. По просьбе Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ПАО Сбербанк, после дополнительной проверки, оперативно выделил гражданам, действительно оказавшимся в сложной ситуации и нуждающимся в поддержке, необходимые средства, а благотворительный фонд «Память поколений» обеспечил их перечисление уже более чем 570 гражданам.

Кроме того, действует более десятка банковских программ поддержки физлиц. Так, по всем вкладам, срок действия которых заканчивается в период с 30 марта по 5 мая, Сбербанк будет начислять проценты по текущим ставкам вплоть до 6 мая. Также до 6 мая бесплатно продлены договоры аренды индивидуальных сейфов. До 1 мая отменены комиссии за пополнение карт Сбербанка с карт других банков.