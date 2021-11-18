15-16 Декабря 2021 состоится мультиотраслевая конференция профессионалов сферы PR: «BE: PR Conference 2021. PR коммуникации в новой реальности»
За два дня выступят 25 PR директоров со свежими кейсами, обсудим 100 острых вопросов отрасли, тренды и тенденции в PR в условиях быстрого ритма изменений.
Участие в конференции возможно очное или онлайн.
Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие!
ВОПРОСЫ В ФОКУСЕ:
СРЕДИ СПИКЕРОВ:
Марина Мачерет, директор по маркетингу Медиалогия
Александр Лихтман, основатель агентства 2L AGENCY
Анастасия Мишанина, Head of PR Северсталь
Артур Борцов, управляющий директор Евразийский банк развития
Анастасия Журавлева, Head of PR QIWI
Иван Живица, PR Director, CIS Wargaming.net
Ирина Гущина, PR Director DIDI Russia
Дмитрий Агишев, Head of Communications for Russia в World Bank
Анна Аристова, ex PR директор STADA RUSSIA
Анна Щепилова, руководитель дивизиона по корпоративным и внешним коммуникациям METRO
+17 экспертов!!!
АУДИТОРИЯ:
Это отличная возможность обсудить с коллегами вопросы PR, обменяться опытом, узнать новые тренды, инсайды, идеи.
Приглашаем Вас посетить важное бизнес событие!
Фото предоставлено организаторами конференции
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать