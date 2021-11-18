15-16 Декабря 2021 состоится мультиотраслевая конференция профессионалов сферы PR: «BE: PR Conference 2021. PR коммуникации в новой реальности»

За два дня выступят 25 PR директоров со свежими кейсами, обсудим 100 острых вопросов отрасли, тренды и тенденции в PR в условиях быстрого ритма изменений.

Участие в конференции возможно очное или онлайн.

Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие!

ВОПРОСЫ В ФОКУСЕ:

Тренды PR 2021

Метрики: Как измерить и показать свою результативность бизнесу?

Антикризисный PR и оценка эффективности?

PR каналы, которые работают сегодня. На чем стоит сделать акцент, а что уже прошлый век?

Качественный PR в условиях ограниченного бюджета. Как выжать максимум?

Построение PR отдела, мотивация и обучение, метрики оценки.

Media Relations. Как качественно увеличить присутствие СМИ?

Управление репутацией онлайн. Как построить, управлять и что не стоит делать?

Защита бренда в социальных сетях. Правильная работа с негативом.

Правила поведения ТИК-ТОК, ТЕЛЕГРАММ, YouTube,VK, FB и INST.

СРЕДИ СПИКЕРОВ:

Марина Мачерет, директор по маркетингу Медиалогия

Александр Лихтман, основатель агентства 2L AGENCY

Анастасия Мишанина, Head of PR Северсталь

Артур Борцов, управляющий директор Евразийский банк развития

Анастасия Журавлева, Head of PR QIWI

Иван Живица, PR Director, CIS Wargaming.net

Ирина Гущина, PR Director DIDI Russia

Дмитрий Агишев, Head of Communications for Russia в World Bank

Анна Аристова, ex PR директор STADA RUSSIA

Анна Щепилова, руководитель дивизиона по корпоративным и внешним коммуникациям METRO

+17 экспертов!!!

АУДИТОРИЯ:

Директора по внешним связям

PR директора

Директора по маркетингу

Директора по связям с общественностью

Руководители пресс-службы

Пресс-секретари

PR-менеджеры

PR-специалисты

Это отличная возможность обсудить с коллегами вопросы PR, обменяться опытом, узнать новые тренды, инсайды, идеи.

Промокод #PRPART дает -10% на регистрацию по всем форматам участия.

Приглашаем Вас посетить важное бизнес событие!