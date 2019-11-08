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Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

Остальные решения партийной конференции оказались более предсказуемыми.
  • 08/11/2019, 22:09
Автор: Евгения Серёгина
Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра
«Такое решение говорит о постановке в приоритет представителей местных отделений».

Делегаты 37-й конференции регионального отделения «Единой России» наметили задачи на предстоящую избирательную кампанию, провели ротацию в партийном руководстве и утвердили в должности нового секретаря регсовета. Как пояснил, предваряя решение о ротации, на тот момент уже избранный секретарем реготделения партии губернатор Новосибирской области Андрей Травников, это прописанная уставом ежегодная процедура, предусматривающая вывод из регсовета и его президиума 10% членов и замену их на новых в том же количестве. В этом году в результате ротации партийный регсовет покинули 9 человек, среди них такие известные единороссы, как депутат Госдумы Андрей Каличенко, первый вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров, министр труда и социального развития Ярослав Фролов, депутат заксобрания, академик Николай Похиленко. В числе сменивших их «новичков» — новосибирский вице-мэр Олег Клемешов, депутат заксобрания Александр Семенюк, главы районов Евгений Бессонов (Барабинский) и Виктор Губер (Чановский), председатель Венгеровского районного совета Владимир Никулич.

Более знаковой оказалась ротация «этажом выше» — в президиуме регионального совета партии, который покинули два сенатора — Владимир Городецкий и Владимир Лаптев, вице-губернатор Вячеслав Ярманов и председатель Карасукского районного совета Юрий Объедко. Замена оказалась не совсем «равнозначной» в плане статусов и должностей. На место убывших заступили главы районов Александр Баев (Краснозерский), Виктор Губер (Чановский), глава наукограда Кольцово Николай Красников и уже упомянутый ранее Владимир Никулич.

Как уже было сказано, ротация — это процесс регулярный. Тем не менее, как предположил в разговоре с корреспондентом InfoPro54 один из делегатов на условиях анонимности, такое решение говорит о том, что в приоритет ставятся представители местных отделений. По словам собеседника издания, это обусловлено предстоящей выборной кампанией (В сентябре 2020 года в области пройдут выборы в региональный парламент и горсовет Новосибирска. — Ред.) и необходимостью активизировать работу на местах. О главной задаче единороссов по сохранению большинства в обоих советах заявил в своем выступлении и губернатор области Андрей Травников.

 Сегодня партия «Единая Россия обладает большинством во всех представительных и законодательных органах,  сказал губернатор.  Это позволяет нам своевременно принимать решения, иногда путем острой дискуссии — как внутрипартийной, так и с представителями других основных политических сил. Благодаря взвешенному и конструктивному отношению реготделения партии, депутатов всех уровней, всех фракций сегодня удается обеспечить достаточно динамичное развитие региона. Это признают и представители других партий. В наших интересах  сохранить эту эффективно работающую конструкцию и в следующем парламентском цикле. Но для этого нам необходимо большинство.

Другая партийная задача, которую губернатор обозначил в своем выступлении, связана с получением партией средств грантовой поддержки из средств депутатских фондов, по линии минрегионразвития, из средств инициативного бюджетирования и ряда других источников. Напомним, что ранее эти задачи перед единороссами ставил вице-спикер заксобрания Андрей Панферов, покинувший пост секретаря реготделения партии, но сохранивший место в региональном совете.

Более детально представил задачи партии на предстоящий выборный период секретарь генсовета Андрей Турчак. По его словам, федеральное партийное руководство взяло курс на новый формат работы.

 Мы должны избавиться от устаревших ритуалов, норм,  говорит Турчак.  Партия должна быть площадкой для честных людей, готовых отстаивать справедливость, защищать интересы страны и ее граждан. Мы меняем форматы и подходы, хотим, чтобы партия была открыта для диалога, сотрудничества, а не бюрократии и чинопочитания… Нашу выборную программу нужно составлять вместе с людьми, собрать ее из тысяч конкретных предложений. Реготделение должно идти на выборы 2020 года с народной программой, а не программой, которая пишется в тиши кабинетов. Там, где партийцы смогли выстроить системную работу, где не прятались в кабинетах, а открыто разговаривали с избирателем, получили достойный результат.

Кроме активизации работы с избирателем «внизу» федеральное партийное руководство задало еще один тренд в верхах партии — слияние регионального партийного руководства с руководством региональной власти. Напомним, что в конце октября генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру губернатора Новосибирской области на пост секретаря областного партийного отделения.

Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр

Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр

— Лидер партии Дмитрий Медведев принял стратегическое решение о передаче полномочий секретарей реготделений 13 главам регионов,  говорит Андрей Турчак.  Решение, я бы сказал, беспрецедентное. Это важно для выполнения всех наших планов и программ. Глава региона  это высшее должностное лицо в субъекте РФ. Соответственно, когда он является и главой «партии власти» в регионе, это серьезно расширяет возможности использовать административный и политический ресурсы для решения конкретных проблем, волнующих людей.

Делегатам конференции предстояло тайным голосованием утвердить Травникова в новой для него роли, что они и сделали подавляющим большинством голосов. Интриги не добавили 4 голоса от «оппозиции»: 3 из них отдали за руководителя дзержинских единороссов Сергея Капишникова, выступившего в роли «технического» кандидата, а один из голосовавших сделал избирательный бюллетень недействительным.

Помимо исполнительной власти новый парттренд не обошел стороной и власть законодательную. Как уже ранее сообщалось, избирательный штаб областных единороссов предстоит возглавлять спикеру заксобрания Андрею Шимкиву, а курировать на региональном уровне — депутату Госдумы Виктору Игнатову. Правда, это решение генсовета, спущенное сверху, партийцам утверждать не пришлось.

Наконец, третий тренд, обозначенный секретарем генсовета, касается непосредственно отношений внутри партийных рядов. Дабы избежать «разброда и шатаний», сейчас, по словам Андрея Турчака, проводится внутрипартийный аудит.

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

— Наши оппоненты будут пытаться расшатать ситуацию не только в общественно-политическом пространстве, но и в нашей внутрипартийной среде будут пробовать различные провокации,  говорит Турчак.  Если мы хотим сохранить позиции, надо учиться разговаривать и договариваться. Победить нас можем только мы сами.

По информации, озвученной на конференции Андреем Травниковым, реготделение «Единой России» включает 44 местных отделения, на учете в партии состоят 28,3 тысяч человек. На партийную конференцию были избраны 211 человек: 112 делегатов от местных отделений и 99 делегатов по партийному статусу — члены политсовета, исполнительного комитете и контрольно-ревизионной комиссии партии. В работе конференции приняли участие 184 делегата.

Фото с сайта регионального отделения партии 

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