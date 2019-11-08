Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

Делегаты 37-й конференции регионального отделения «Единой России» наметили задачи на предстоящую избирательную кампанию, провели ротацию в партийном руководстве и утвердили в должности нового секретаря регсовета. Как пояснил, предваряя решение о ротации, на тот момент уже избранный секретарем реготделения партии губернатор Новосибирской области Андрей Травников, это прописанная уставом ежегодная процедура, предусматривающая вывод из регсовета и его президиума 10% членов и замену их на новых в том же количестве. В этом году в результате ротации партийный регсовет покинули 9 человек, среди них такие известные единороссы, как депутат Госдумы Андрей Каличенко, первый вице-мэр Новосибирска Геннадий Захаров, министр труда и социального развития Ярослав Фролов, депутат заксобрания, академик Николай Похиленко. В числе сменивших их «новичков» — новосибирский вице-мэр Олег Клемешов, депутат заксобрания Александр Семенюк, главы районов Евгений Бессонов (Барабинский) и Виктор Губер (Чановский), председатель Венгеровского районного совета Владимир Никулич.

Более знаковой оказалась ротация «этажом выше» — в президиуме регионального совета партии, который покинули два сенатора — Владимир Городецкий и Владимир Лаптев, вице-губернатор Вячеслав Ярманов и председатель Карасукского районного совета Юрий Объедко. Замена оказалась не совсем «равнозначной» в плане статусов и должностей. На место убывших заступили главы районов Александр Баев (Краснозерский), Виктор Губер (Чановский), глава наукограда Кольцово Николай Красников и уже упомянутый ранее Владимир Никулич.

Как уже было сказано, ротация — это процесс регулярный. Тем не менее, как предположил в разговоре с корреспондентом InfoPro54 один из делегатов на условиях анонимности, такое решение говорит о том, что в приоритет ставятся представители местных отделений. По словам собеседника издания, это обусловлено предстоящей выборной кампанией (В сентябре 2020 года в области пройдут выборы в региональный парламент и горсовет Новосибирска. — Ред.) и необходимостью активизировать работу на местах. О главной задаче единороссов по сохранению большинства в обоих советах заявил в своем выступлении и губернатор области Андрей Травников.

— Сегодня партия «Единая Россия обладает большинством во всех представительных и законодательных органах, — сказал губернатор. — Это позволяет нам своевременно принимать решения, иногда путем острой дискуссии — как внутрипартийной, так и с представителями других основных политических сил. Благодаря взвешенному и конструктивному отношению реготделения партии, депутатов всех уровней, всех фракций сегодня удается обеспечить достаточно динамичное развитие региона. Это признают и представители других партий. В наших интересах — сохранить эту эффективно работающую конструкцию и в следующем парламентском цикле. Но для этого нам необходимо большинство.

Другая партийная задача, которую губернатор обозначил в своем выступлении, связана с получением партией средств грантовой поддержки из средств депутатских фондов, по линии минрегионразвития, из средств инициативного бюджетирования и ряда других источников. Напомним, что ранее эти задачи перед единороссами ставил вице-спикер заксобрания Андрей Панферов, покинувший пост секретаря реготделения партии, но сохранивший место в региональном совете.

Более детально представил задачи партии на предстоящий выборный период секретарь генсовета Андрей Турчак. По его словам, федеральное партийное руководство взяло курс на новый формат работы.

— Мы должны избавиться от устаревших ритуалов, норм, — говорит Турчак. — Партия должна быть площадкой для честных людей, готовых отстаивать справедливость, защищать интересы страны и ее граждан. Мы меняем форматы и подходы, хотим, чтобы партия была открыта для диалога, сотрудничества, а не бюрократии и чинопочитания… Нашу выборную программу нужно составлять вместе с людьми, собрать ее из тысяч конкретных предложений. Реготделение должно идти на выборы 2020 года с народной программой, а не программой, которая пишется в тиши кабинетов. Там, где партийцы смогли выстроить системную работу, где не прятались в кабинетах, а открыто разговаривали с избирателем, получили достойный результат.

Кроме активизации работы с избирателем «внизу» федеральное партийное руководство задало еще один тренд в верхах партии — слияние регионального партийного руководства с руководством региональной власти. Напомним, что в конце октября генсовет «Единой России» согласовал кандидатуру губернатора Новосибирской области на пост секретаря областного партийного отделения.

Лидеры ЕР и КПРФ «поделили» область и областной центр — говорит Андрей Турчак. — Решение, я бы сказал, беспрецедентное. Это важно для выполнения всех наших планов и программ. Глава региона — это высшее должностное лицо в субъекте РФ. Соответственно, когда он является и главой «партии власти» в регионе, это серьезно расширяет возможности использовать административный и политический ресурсы для решения конкретных проблем, волнующих людей.

Делегатам конференции предстояло тайным голосованием утвердить Травникова в новой для него роли, что они и сделали подавляющим большинством голосов. Интриги не добавили 4 голоса от «оппозиции»: 3 из них отдали за руководителя дзержинских единороссов Сергея Капишникова, выступившего в роли «технического» кандидата, а один из голосовавших сделал избирательный бюллетень недействительным.

Помимо исполнительной власти новый парттренд не обошел стороной и власть законодательную. Как уже ранее сообщалось, избирательный штаб областных единороссов предстоит возглавлять спикеру заксобрания Андрею Шимкиву, а курировать на региональном уровне — депутату Госдумы Виктору Игнатову. Правда, это решение генсовета, спущенное сверху, партийцам утверждать не пришлось.

Наконец, третий тренд, обозначенный секретарем генсовета, касается непосредственно отношений внутри партийных рядов. Дабы избежать «разброда и шатаний», сейчас, по словам Андрея Турчака, проводится внутрипартийный аудит.

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности» — говорит Турчак. — Если мы хотим сохранить позиции, надо учиться разговаривать и договариваться. Победить нас можем только мы сами.

По информации, озвученной на конференции Андреем Травниковым, реготделение «Единой России» включает 44 местных отделения, на учете в партии состоят 28,3 тысяч человек. На партийную конференцию были избраны 211 человек: 112 делегатов от местных отделений и 99 делегатов по партийному статусу — члены политсовета, исполнительного комитете и контрольно-ревизионной комиссии партии. В работе конференции приняли участие 184 делегата.

Фото с сайта регионального отделения партии