Очередных нарушителей карантина выявили в регионе

В Новосибирской области продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности в период противодействия коронавирусной инфекции,

В ходе проверок на этой неделе сотрудники регионального минпромторга, Роспотребнадзора и правоохранительных органов выявили нарушения санитарного законодательства и требований при введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В частности, обнаружена незаконная работа филиала сети ювелирных магазинов «Азурит», расположенном в ТЦ «Калина». Последние снятия ограничений для такого типа объектов не распространялись на непродовольственные магазины, работающие в торговых центрах. В связи с этим было возбуждено административное производство по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что санитарные требования не соблюдали в кафе самообслуживания «Оливка» в бизнес-центре на ул. Советской и в магазине хозяйственных товаров «Светлячок» в Заельцовском районе областного центра.

— В помещениях объектов отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, дезинфицирующие средства не имели документов. Также нормам СанПин не соответствовал факт хранения уборочного инвентаря в раздевалке персонала в кафе. По обоим фактам сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по части 2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ, — уточнили в региональном правительстве.

Кроме этого, сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.).

Всего правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за два с половиной месяца составлено и направлено в суд более 2400 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составляет более 6,6 млн рублей.

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