Очки: следуем за модными тенденциями

А значит, стоит прислушаться к советам стилистов не только по поводу актуальной в сезоне длины брюк, но и формы, размера и цвета очков. К счастью, оптическая мода следует, прежде всего, принципу разнообразия моделей — от ретро до футуристичных.
Если речь идет об ухудшении зрения — вы точно отправитесь за очками в салон оптики. Прежде, чем выбрать подходящую оправу, важно посетить офтальмолога и определиться со степенью необходимой коррекции. Чтобы купить солнцезащитные очки, консультация врача не нужна. Однако это не повод останавливаться у ларька в подземном переходе и примерять пластик сомнительного качества. Даже абсолютно черные линзы без специальных фильтров не защищают от воздействия солнечных лучей. Причем, такие очки не только пропускают ультрафиолет, но и усугубляют негативное влияние: зрачок расширяется, реагируя на затемнение, и получает дополнительную дозу облучения. Не забудьте о фотостарении — кожа вокруг глаз так же остается без защиты.
Качественные солнцезащитные очки в первую очередь, нейтрализуют ультрафиолетовое излучение. Во вторую — украшают владельца. В таких специализированных салонах, как “Счастливый взгляд” https://happylook.ru можно подобрать эффектный аксессуар, не рискуя здоровьем глаз и молодостью кожи. На витринах вы найдете оправы и очки из последних модных коллекций и решите, какая дизайнерская идея вам ближе. А консультанты оптик помогут выбрать подходящие вашему типу лица и гардеробу варианты.
И то, и другое, и еще множество вариантов. Дизайнеров вдохновляют и роскошные 50-е, и яркие 90-е. Так что в коллекциях представлены новаторские решения знакомых форм.
Модным лейтмотивом на ближайшее будущее дизайнеры очков, судя по коллекциям, признали цвет во всех его проявлениях. Под каждый тип лица можно найти не одну подходящую форму. Среди ярких оправ и тонированных линз остается лишь выбрать безупречно гармонирующие с собственным оригинальным стилем.
Фото предоставлены рекламодателем.
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