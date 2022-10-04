Очки: следуем за модными тенденциями

А значит, стоит прислушаться к советам стилистов не только по поводу актуальной в сезоне длины брюк, но и формы, размера и цвета очков. К счастью, оптическая мода следует, прежде всего, принципу разнообразия моделей — от ретро до футуристичных.

Где искать?

Если речь идет об ухудшении зрения — вы точно отправитесь за очками в салон оптики. Прежде, чем выбрать подходящую оправу, важно посетить офтальмолога и определиться со степенью необходимой коррекции. Чтобы купить солнцезащитные очки, консультация врача не нужна. Однако это не повод останавливаться у ларька в подземном переходе и примерять пластик сомнительного качества. Даже абсолютно черные линзы без специальных фильтров не защищают от воздействия солнечных лучей. Причем, такие очки не только пропускают ультрафиолет, но и усугубляют негативное влияние: зрачок расширяется, реагируя на затемнение, и получает дополнительную дозу облучения. Не забудьте о фотостарении — кожа вокруг глаз так же остается без защиты.

Качественные солнцезащитные очки в первую очередь, нейтрализуют ультрафиолетовое излучение. Во вторую — украшают владельца. В таких специализированных салонах, как “Счастливый взгляд” https://happylook.ru можно подобрать эффектный аксессуар, не рискуя здоровьем глаз и молодостью кожи. На витринах вы найдете оправы и очки из последних модных коллекций и решите, какая дизайнерская идея вам ближе. А консультанты оптик помогут выбрать подходящие вашему типу лица и гардеробу варианты.

Авиаторы или “кошачьи глаза”?

И то, и другое, и еще множество вариантов. Дизайнеров вдохновляют и роскошные 50-е, и яркие 90-е. Так что в коллекциях представлены новаторские решения знакомых форм.

Оверсайз — мы не скоро откажемся от этого комфорта в одежде, и производители оптики, похоже, тенденцию одобряют. Очки “на пол-лица” более чем актуальны. Квадратные и округлые крупные оправы, часто с цветными линзами, максимально защищают от солнца и выручают, когда не успеваешь сделать макияж.

Авиаторы — по-прежнему ассоциируются с обаятельной дерзостью. Давно перестали считаться исключительно мужской моделью. В нынешнем сезоне преобразились благодаря линзам небанальных оттенков.

— по-прежнему ассоциируются с обаятельной дерзостью. Давно перестали считаться исключительно мужской моделью. В нынешнем сезоне преобразились благодаря линзам небанальных оттенков. “Кошечки” — кокетство и легкость — самая изящная форма оправы становится все более треугольной. Представлена в коллекциях и солнцезащитных, и очков для зрения.

— кокетство и легкость — самая изящная форма оправы становится все более треугольной. Представлена в коллекциях и солнцезащитных, и очков для зрения. Гарри Поттер и все-все-все — круглые очки особенно хороши на удлиненных лицах, а в сочетании с оправами разнообразных расцветок, часто с принтами, определенно заслуживают внимания.

и все-все-все — круглые очки особенно хороши на удлиненных лицах, а в сочетании с оправами разнообразных расцветок, часто с принтами, определенно заслуживают внимания. Сложная геометрия — округлые формы все чаще превращаются в многоугольники.

— округлые формы все чаще превращаются в многоугольники. Винтаж — без ностальгии никуда, поэтому актуальны белые оправы солнцезащитных очков — ну а в чем еще наслаждаться летним солнцем?

— без ностальгии никуда, поэтому актуальны белые оправы солнцезащитных очков — ну а в чем еще наслаждаться летним солнцем? Горизонтальный тренд — очки в форме вытянутого прямоугольника привлекают строгой конфигурацией, а предельно зауженные вариации на тему “кошачьих глаз” — утонченностью.

Модным лейтмотивом на ближайшее будущее дизайнеры очков, судя по коллекциям, признали цвет во всех его проявлениях. Под каждый тип лица можно найти не одну подходящую форму. Среди ярких оправ и тонированных линз остается лишь выбрать безупречно гармонирующие с собственным оригинальным стилем.