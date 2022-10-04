Уроженка Новосибирска Анна Кикина обратилась к землякам накануне полёта в космос

В июле Госкорпорация «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях. В соответствии с ним Анна Кикина была включена в экипаж Crew-5 корабля Crew Dragon компании Space X.

Первая женщина-космонавт из Новосибирска отправится на МКС, сообщает пресс-служба мэрии. Накануне события, которое обязательно войдет в историю, Анна Кикина записала видеообращение к новосибирцам. Мэр города Анатолий Локоть разместил его в своем телеграм-канале.

38-летняя уроженка Новосибирска окончила школу № 29. В 2005 году получила удостоверение спасателя, а в 2006 году окончила с отличием Новосибирскую государственную академию водного транспорта.

С 2014 года по 2021 год Анна Кикина проходила подготовку в группе специализации и совершенствования по ТПК «Союз» и РС МКС. В 2017 году в качестве первого бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте «SIRIUS», имитирующем полет к Луне.

В личном арсенале Анны 153 прыжка с парашютом.

Ранее редакция публиковала материал пресс-службы НГУЭУ об изучении космоса Россией: о будущем МКС и изучении Луны.