Путин предложил кандидатуру на пост прокурора Новосибирской области

3 октября на совместном заседании комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ решался вопрос о назначении новых прокуроров Новосибирской области, Ставропольского края, Республики Мордовия и Чукотского автономного округа.

Как сообщил в своем телеграм-канале сенатор СФ от Красноярского края Андрей Клишас, президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Бучмана на должность прокурора Новосибирской области. В настоящее время он возглавляет прокуратуру Амурской области.

Свою карьеру Бучман начал с должности следователя в Оренбурге, затем стал заместителем прокурора города. В его послужном списке числятся должности в прокуратурах Калининградской области и Краснодарском крае.

Напомним, предыдущий прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку в августе 2021 года.