OCSiAl стал крупнейшим поставщиком одностенных углеродных нанотрубок на европейский рынок

Компания обновила регистрацию Европейского союза REACH, регулирующую производство и оборот химических веществ, и получила разрешение на коммерциализацию до 100 тонн одностенных углеродных нанотрубок TUBALL™ на территории Европы ежегодно, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в настоящее время OCSiAl является единственной компанией, которой разрешено реализовывать до 100 тонн одностенных углеродных нанотрубок, также известных как графеновые нанотрубки, в год в Европе. Это позволит расширить присутствие в регионе и удовлетворить растущий рыночный спрос на промышленные объемы графеновых нанотрубок. Текущий портфель компаний, с которыми сотрудничает OCSiAl, включает более 1600 клиентов по всему миру, при этом Китай и Европа являются двумя наиболее быстрорастущими рынками по применению нанотрубок в сфере транспорта, электроники, строительства, инфраструктуры, источников тока, возобновляемой энергии, спортивного оборудования, 3D-печати, текстиля, датчиков и многого другого.

Компания OCSiAl играет ведущую роль в повышении доступности информации о природе графеновых нанотрубок и в формировании принципов их безопасного использования. На сегодняшний день компания инициировала 16 независимых исследований, включая тесты, необходимые для обновления европейского сертификата. Исследование TUBALL™ на раздражения на коже, а также на повышение реактивной чувствительности клеток показали отсутствие негативного воздействия. Кроме того, исследования экотоксичности не выявили токсического эффекта на морские водоросли при их контакте с нанотрубками TUBALL. Было также доказано, что стандартные значения вдыхаемой фракции TUBALL на производстве намного меньше 5% (предел воздействия, рекомендуемый Национальным институтом охраны труда США), что имеет практическое значение для производителей, работающих с нанотрубками. Конечные пользователи также могут быть уверены, что нанотрубки TUBALL не выделяются при использовании продуктов, изготовленных из наномодифицированных материалов, что было подтверждено соответствующими испытаниями. Все эти результаты отражают уникальную природу и морфологию графеновых нанотрубок TUBALL.

OCSiAl продолжает способствовать росту числа применений нанотрубок на различных рынках, поставляя высококачественный продукт в промышленных объемах по экономически выгодной цене. Нанотрубки TUBALL соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США – на территории этой страны также разрешено их коммерческое использование в промышленных объемах. В ближайших планах компании – увеличение разрешенного объема реализации графеновых нанотрубок в Австралии и Канаде.

Фото предоставлено пресс-службой компании