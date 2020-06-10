Андрей Травников переместился на 55 место в рейтинге популярных в соцсетях глав регионов

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали сообщения пользователей соцсетей о российских губернаторах и составили рейтинг глав регионов по количеству сообщений (популярность), а также по числу негативных и позитивных постов в их адрес.

Губернатор Новосибирской области, согласно исследованию, находится на 55 месте. За месяц его упомянули в соцсетях 8 065 раз, что на 8 952 меньше, чем месяцем ранее. Глава региона попал в топ-3 падений.

По доле негативных постов в свой адрес в социальных сетях Андрей Травников занял 36 строчку рейтинга (11,98%). Это на 0,62% негативных сообщений больше, чем в апреле.

По доле упоминаний в позитивном ключе глава Новосибирской области на 23 месте (8,68%), что на 5,04% больше, чем в апреле.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области