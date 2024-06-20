Один человек погиб и 6 пострадали в пожаре в производственном здании под Новосибирском

Пожарные тушат производственное здание в городе Обь Новосибирской области. В помещениях могут находится газовые баллоны.

По предварительным данным, есть погибший. Еще шесть человек пострадали: четверых госпитализировали, одному оказывают помощь на месте и еще один человек отказался от госпитализации.

— Сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь поступило в 12:21. К прибытию огнеборцев оно горело открытым огнем. Сотрудники МЧС России проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта. В здании могут находиться газовые баллоны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

За час пожар был локализован. Еще через 3 минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь пожара уточняется. На происшествии задействованы 32 человека и 9 единиц техники.