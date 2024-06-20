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Один человек погиб и 6 пострадали в пожаре в производственном здании под Новосибирском

  • 20/06/2024, 14:09
Автор: Ольга Кирсанова
Один человек погиб и 6 пострадали в пожаре в производственном здании под Новосибирском
В помещениях могут находиться газовые баллоны.

Пожарные тушат производственное здание в городе Обь Новосибирской области. В помещениях могут находится газовые баллоны.

По предварительным данным, есть погибший. Еще шесть человек пострадали: четверых госпитализировали, одному оказывают помощь на месте и еще один человек отказался от госпитализации.

— Сообщение о пожаре в производственном здании в городе Обь поступило в 12:21. К прибытию огнеборцев оно горело открытым огнем. Сотрудники МЧС России проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта. В здании могут находиться газовые баллоны, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

За час пожар был локализован. Еще через 3 минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь пожара уточняется. На происшествии задействованы 32 человека и 9 единиц техники.

Источник фото и видео: ГУ МИЧС по НСО

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область

Теги : пожар погибшие и пострадавшие ГУ МЧС город Обь


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